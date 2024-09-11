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Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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2011 sezonunda Survivor'da mücadele eden ve davranışlarıyla sık sık gündeme gelen Taner Tolga Tarlacı, bir süredir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde cezaevinde yatıyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli suçlardan yargılanan Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarlacı'yı ziyaret eden fenomen Cenk Hoca, "Bir şeyler yapacağız ama umut yok, hayatı hapishanede geçecek" dedi.

Televizyon tarihine damga vuran yarışmalardan Survivor'da 2011 yılında mücadele eden ve aykırı tavırlarıyla gündemden düşmeyen Taner Tolga Tarlacı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta çeşitli suçlardan yargılanıyor. Tarlacı için istenen ceza da belli oldu.

"TANER'İN HAYATI HAPİSTE GEÇECEK GİBİ"

Kıbrıs'ta yaşayan ve Cenk Hoca adıyla tanınan fenomen, bir süredir cezaevinde yatan Tarlacı'yı ziyaret etti. Cezaevi koşullarının çok ağır olduğunu belirten fenomen, Tarlacı'nın kendisini aklayacak hiçbir kanıtının olmadığını belirterek "Bir şeyler yapacağız ama açıkça söyleyeyim hiç umudum yok. Taner'in hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor" dedi. Hakkında birçok suçlama bulunan Taner Tolga Tarlacı'nın 18 yıl hapis cezası aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Taner Tolga Tarlacı Televizyon Cezaevi Türkiye Magazin Kıbrıs

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Yorumlar (1)

Hacı Şembeki:

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