Eski eşine açtığı hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Hayatımı geri verdiler
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında kazanan Depp oldu. Haftalarca süren hakaret davasını kazanan Depp, ilk açıklamasında "Jüri bana hayatımı geri verdi" dedi.
Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında 6 haftadır devam eden iftira davasında karar çıktı. Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp'i haklı buldu. Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.
Haftalardır beklediği kararı İngiltere'de öğrenen Depp, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Jüri bana hayatımı geri verdi. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Deep, Latinceden alıntı yaparak, "Veritas numquam perit" (Gerçek asla yok olmaz) diye de ekledi.