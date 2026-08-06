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Eski aşk yeniden mi alevlendi? Türkan şoray'dan dikkat çeken hamle

Eski aşk yeniden mi alevlendi? Türkan şoray'dan dikkat çeken hamle
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Türkan Şoray, eski eşi Cihan Ünal'ın fotoğrafına yaptığı yorumla dikkat çekti. Usta oyuncunun "Vay, bu ne yakışıklılık" sözleri sosyal medyada beğeni topladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, eski eşi Cihan Ünal'ın paylaşımına yaptığı yorumla konuşuldu.

Cihan Ünal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Türkan Şoray, eski eşine övgü dolu sözler yazdı. Şoray, "Vay, bu ne yakışıklılık" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun bu samimi yorumu takipçilerinin dikkatini çekerken, ikilinin yıllar sonra da saygılı ilişkilerini sürdürdüğü görüldü.

YILLAR SONRA GELEN ÖVGÜ

Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1983 yılında evlenmiş ve 1987 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Yağmur Ünal adında bir kızları bulunuyor.

Şoray'ın eski eşinin fotoğrafına yaptığı bu sıcak yorum, takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Stajyer Editör2
Stajyer Editör2
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKral Cıplak Cıplak:

hülle lazım olur mu ki

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Haber YorumlarıDenizci Kaptan:

Kadir inanır ölünce alyazmalı da hemen boş durmadı :)

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