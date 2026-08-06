Eski aşk yeniden mi alevlendi? Türkan şoray'dan dikkat çeken hamle

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, eski eşi Cihan Ünal'ın paylaşımına yaptığı yorumla konuşuldu.

Cihan Ünal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Türkan Şoray, eski eşine övgü dolu sözler yazdı. Şoray, "Vay, bu ne yakışıklılık" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun bu samimi yorumu takipçilerinin dikkatini çekerken, ikilinin yıllar sonra da saygılı ilişkilerini sürdürdüğü görüldü.

YILLAR SONRA GELEN ÖVGÜ

Türkan Şoray ile Cihan Ünal, 1983 yılında evlenmiş ve 1987 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Yağmur Ünal adında bir kızları bulunuyor.

Şoray'ın eski eşinin fotoğrafına yaptığı bu sıcak yorum, takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı.