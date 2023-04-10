Eşini bırakıp patronuna kaçtı! Adamın karısına yaptığı kumalık teklifi Müge Anlı'yı çileden çıkardı

Meme kanseriyle mücadele eden evli ve 3 çocuk annesi Şennur Çolak, ailesini terk ederek patronuyla kaçtı. Ailesinin yayına çıkmasıyla Müge Anlı'nın programına bağlanan Çolak, eve geri dönmek istemediğini söylerken patronu da kendi ailesine seslenerek "İkimizi kabul ederseniz eve gelirim" dedi. Adamın kumalık teklifiyle çileden çıkan Anlı ise "Utanmıyor musunuz böyle bir şey söylemeye ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik" diyerek tepki gösterdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Zekai Çolak, meme kanserine yakalanan ve yeni ameliyat olan eşinin evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Araştırmaların sonucu Çolak'ın patronuyla kaçtığı öğrenildi. Tarafların canlı yayındaki yüzleşmesinde ise gergin anlar yaşandı.

"AMELİYAT MASRAFIMI PATRONUM KARŞILADI, GERİ DÖNMEM"

Telefonla yayına bağlanan Şennur Çolak, "Ameliyat masrafımı patronum karşıladı. Geri dönmek istemiyorum. Kendi isteğimle geldim" dedi. Yengesinin anlattıkları karşısında sinirlenen Zekai Bey'in kardeşi ise "Sen nasıl utanmaz bir insanın ya? Benim kardeşimin ne suçu vardı bu hale getirdin? Yazıklar olsun sana! Çocukların kimsenin yüzüne bakamıyor" diyerek tepki gösterdi.

"EŞİM KABUL EDERSE ŞENNUR'LA GELELİM"

Şennur Çolak'ın patronu Abdullah Bey'in oğlu ise canlı yayında babasına seslenerek "Şennur Hanım kocasını bırakıp gitmesin, ailesinin yanına, çoluğunun çoğunun başına dönsün. Ben de gelip seni alayım. Bu olay burada kapansın. Rezil ve kepaze oldum" dedi. Şennur Hanım'ın kaçtığı patronu ise canlı yayında "Müge Hanım, ben kimseyi zorla tutmuyorum. Ben onu zorla kaçırmadım. Şu an onu bırakmak istemiyorum. 12 günden beri yanımda. Eşim istersen biz ikimiz gelelim" diyerek ağızları açık bıraktı.

KUMALIK TEKLİFİ MÜGE ANLI'YI ÇILDIRTTI

Abdullah Bey'in kumalık teklifiyle çılgına dönen Müge Anlı ise "Bu ne demek? Siz hangi ülkede yaşadığınızı sanıyorsunuz? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Bunun suç olduğunu bilmiyor musunuz? Pardon Beyefendi ya! Siz kaç yıllık eşinize böyle bir şey teklif etmeye utanmıyor musunuz? Susuyorum, susuyorum, susamıyorum. Utanmıyor musunuz böyle bir şey söylemeye ya? Bu nasıl bir terbiyesizlik yani!" diyerek çıkıştı.