Erkin Koray'ın mezarıyla ilgili açıklama

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray Çamlıca, birkaç gündür sosyal medyada dolaşan, babasının mezarı başında toplanan sevenlerinin görüntüsüyle ilgili sosyalmedya hesabından açıklama yaptı.

Damla Koray Çamlıca, Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilen babasının mezarının üzerinde çiçekler olan mezar olmadığını belirtti.

"SİZİN DUALAR KİME GİTTİ BİLMİYORUM"

Damla Koray Çamlıca, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar tezcanlısınız… Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor…

Neyse diyeceğim o ki, bu fotoğrafta üzere çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki arkanızı dönmüş olduğunuz yani… Sizin dualar kime gitti bilmiyorum.

Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun… Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz…"