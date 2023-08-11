Erkin Koray'ın kızı Damla Koray Çamlıca, babasının defin işleminin Toronto'da yapılacağını açıkladı

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray Çamlıca, babasının defin işleminin Toronto'da yapılacağını ve Türk derneklerinin yeri ve zamanı bildireceğini söyledi. Kardeşi Korkut Koray ise bu durumu tasvip etmediğini belirtti.

7 Ağustos'ta yaşamını yitiren Erkin Koray'ın kızı Damla Koray Çamlıca, "Defin sırasında kimse olmayacak. Mezar hazır olduğunda Toronto'daki Türk dernekleri yeri ve zamanı bildirilecek" dedi.

"ORADA GÖMÜLMEK İSTEMESİ YANLIŞ"

Usta sanatçının müzisyen kardeşi Korkut Koray, "Kanada'da defnedilmek istediğini söylemiş. Kızına, 'Bu memleketin toprağında doğdu baban. Bu halk onu meşhur etti.

Orada gömülmek istemesi, yanlış bir şey. Cenazesinin ülkemizde olup sevenlerinin ziyaret etmesini' söyledim.

Damla, 'Babamı biliyorsunuz. Dediği dediktir. Bana vasiyet etti onu kıramam. Ne dediysem onu yapacağım' diyerek, orada defnedileceğini belirtti.

Tasvip etmiyorum. Türk konsolosluğu, 'Burada defnetmeyelim' diye söylese belki kızı ikna olabilir" dedi.

'BOŞ YERE 40 YIL KÜS KALDIK'

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, abisiyle 40 yıldır konuşmadığını söyleyen Korkut Koray, "Uzaktan takip ediyoruz. Kızı Damla senede bir kez eşimi arar.

Vefatından bir gün önce Damla, 'Babamı kaybediyoruz' diye yazdı. Ertesi gün televizyondan vefat haberini aldık. Kavgamız basit bir konuydu...

Aramızdaki normal bir konuşmayı benim onu kırdığımı düşündü. İlişkisini kesti. 40 yıl boyunca hiç konuşmadık. Bizi tanımıyor. Barışmak için hamle yaptım ama ilgilenmedi.

Erkin Koray diye peşinden mi koşacağım? Ben de müzisyenim" şeklinde konuştu.