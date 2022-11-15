Erkan Özerman yıllar sonra anlattı: Ajda Pekkan cinselliği sembol ettiği için çalışmak istemedim
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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan organizatör Erkan Özerman, yıllar önce Yunus Emre şarkılarının seslendirildiği projede neden Ajda Pekkan'la çalışmak istemediğini anlattı.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu prodüktör ve organizatör Erkan Özerman oldu. Ajda Pekkan'ın keşfedilme hikayesini anlatan Özerman, bir projede neden çalışmak istemediğinden de bahsetti.
Yıllar önce birçok işi aynı anda yapmaya çalıştığından bahseden Özerman, "Fazla adam olmadığı için programları ben yapıyordum. O zaman günde 14 saat çalışıyordum. Şovu yapıyordum, siyasi olaylara koşuyordum, elimdeki makinayı çeviriyordum... O dönem canımı okudular ama iyi yetiştirdiler. Şimdi 'ben yoruldum' diyen gençlere bunları vaaz verir gibi anlatıyorum" dedi.
Yunus Emre'yle ilgili bir projede Ajda Pekkan'la çalışmak istemediğinden bahseden usta isim, sözlerine şöyle devam etti: "Yunus Emre ile ilgili bir proje yapacaktık ve Ajda Pekkan'ın yer almasını istediler. Ben Ajda Pekkan'la yapamam dedim. Ajda Pekkan okursa olmaz, bu orkestra ile de olmaz dedim. Yenilikçi bir şey bulmam lazımdı. Ajda Pekkan'ın Yunus Emre ile ilgili şarkı söylediğini düşünsenize. Bu kadın cinselliğin sembolüydü. Herkes bunu Yunus Emre'nin değil Ajda Pekkan'ın aşkı zannedecek. Ajda Pekkan'a da anlattım bunu. Ajda her zaman çok çekici bir kadındı.
Ajda Pekkan'ın keşfedilme hikayesinden bahseden Erkan Özerman, "Mahallenin iki tane güzel kızıydı. Ajda Pekkan, 16 yaşında keşfedildi. O hep şarkıcı olmak isterdi. Ajda'nın meşhur olması müzikten değildi. Ses Dergisi bir sinema yarışması düzenlemişti. Kazanan da başrol olacaktı. Ajda şarkı ile değil sinema ile meşhur oldu. Hiç sinemayı sevmedi, ilk fırsatta yine müziğe kaçtı" şeklinde konuştu.