Erdal Beşikçioğlu'nun kızını bir görün! Kombiniyle galaya damga vurdu

Güncelleme:
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, başrollerini Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un paylaştığı 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında dikkatleri üzerine çekti. Beşikçioğlu'nun kısa kot şortu ve üzerine giydiği uzun siyah deri ceketle oluşturduğu kombini ise gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, başrollerinde Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un yer aldığı "Bak Postacı Geliyor" filminin galasında boy gösterdi.

Genç oyuncunun gala gecesinden paylaşılan fotoğrafları kısa sürede çok konuşulmayı başardı. Beşikçioğlu, geceye iddialı bir kombinle katıldı.

Kısa kot şortu, üzerine tercih ettiği uzun siyah deri ceketi ve tarzını tamamlayan uzun çizmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

OYUNCULUK DÜNYASINA ADIM ATMIŞTI

Sosyal medya kullanıcıları, Derin'in cesur ve modern tarzını hem beğeni hem de merak dolu yorumlarla değerlendirdi.

Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu'nun kızı olan Derin Beşikçioğlu, son dönemde babasının izinden giderek oyunculuk dünyasına adım atmasıyla gündeme geliyordu.

Derin Beşikçioğlu'nun kırmızı halıdaki özgüvenli tavırları ve dikkat çekici kombini, yeni nesil oyuncular arasında adından söz ettirmeye başladığının bir işareti olarak değerlendirildi.

