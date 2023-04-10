Ercan Saatçi, hastanede kanser tedavisi gören Hüsnü Şenlendirici'yi ziyaret etti

Bağırsak kanserine yakalanan ve ameliyat olan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin tedavisi hastanede devam ediyor. Sanatçı Ercan Saatçi, hastaneye giderek hem Şenlendirici'ye moral oldu hem de son halini paylaşarak "Kardeşimiz gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür" dedi.

Uzun süredir Sibel Can ve Hakan Altun ile Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ameliyat olan bağırsağından bir parça alınan Şenlendirici'nin hastanedeki tedavisi devam ederken arkadaşları da yalnız bırakmadı.

"GAYET İYİ, HIZLA İYİLEŞİYOR"

Usta sanatçı Ercan Saatçi ve Hakan Altun, hastaneye giderek Şenlendirici'yi ziyaret etti. Instagram hesabından Şenlendirici ile hastanede koridorunda yürüdükleri bir video paylaşan Saatçi, "Kardeşimiz gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür. Gelmiş geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ŞENLENDİRİCİ: OPERASYON GEÇİRDİM, DURUMUM GAYET İYİ

Bağırsak kanserine yakalandığının ortaya çıkmasıyla Instagram hesabından bir açıklama yaparak son durumu hakkında bilgi veren Hüsnü Şenlendirici, "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasından doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerimle buluşacağım" demişti.

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