Entübe edilen Özkan Uğur'un yeğeni çıkan ölüm haberlerine isyan etti

3. kez yakalandığı lenf kanserinin tedavisi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 aydır yattığı yoğun bakımda entübe edilen Özkan Uğur'la ilgili çıkan asılsız iddialar yeğenini kızdırdı. Amcasının tedavisinin devam ettiğini söyleyen Özlem Uğur, "Lütfen müsterih olunuz. Süreci bizlerden gelecek habere itibar etmeyiniz" dedi.

3. kez lenf kanserine yakalanan ve tedavisi başarılı şekilde tamamlanan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'un böbreklerinden rahatsızlık nedeniyle 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Tedavisine devam edilen Uğur'un hakkında çıkan olumsuz haberlere sitem eden yeğeni, "Lütfen müsterih olunuz. Süreci bizlerden gelecek habere itibar ediniz" ifadelerini kullandı.

"HABERLER ASILSIZDIR"

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur 2013 yılında lenfoma kanserine yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmişti. 2020'de 2. kez hastalığı yenen ünlü sanatçının tekrar lenfoma kanserine yakalandığı ve akıllı ilaç kullanmaya başladığı duyuruldu. Yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği öğrenilen sanatçının ailesi, çıkan asılsız ölüm haberlerine sitem etti. Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur, amcasıyla ilgili çıkan asılsız iddialara cevap vererek "1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayımlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.