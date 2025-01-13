Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

ENTÜBE EDİLDİ

İç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edilen Akbayram'a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmıştı. Ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilmişti.

AMELİYATA ALINDI

Akbayram, geçtiğimiz hafta ameliyata alınmış, operasyon yaklaşık 1 saat sürmüştü. Başarılı geçen ameliyatın ardından sanatçı, tekrar yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram'ın kızı Türkü, usta sanatçının tedavi gördüğü hastanede açıklamada bulundu. Geçtiğimiz hafta operasyon geçiren babası için Türkü Akbayram, "Bugün tekrar bir ameliyat daha olacak" ifadelerini kullandı.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu.

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi.

İlk plağını da lise yıllarında yaptı: "Kendim ettim kendim buldum" İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. 1979 yılında Ayten hanımla evlenen sanatçının bu evliliğinden Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı var.