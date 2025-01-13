Üye Girişi
Haberler
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

DEM Parti'den belediyeye atanan kayyuma ilk tepki
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilen ünlü sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Akbayram'ın kızı Türkü, usta sanatçının bugün de bir operasyon geçireceğini söyledi.

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

ENTÜBE EDİLDİ

İç kanama şüphesiyle hastaneye sevk edilen Akbayram'a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmıştı. Ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilmişti.

AMELİYATA ALINDI

Akbayram, geçtiğimiz hafta ameliyata alınmış, operasyon yaklaşık 1 saat sürmüştü. Başarılı geçen ameliyatın ardından sanatçı, tekrar yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

BİR AMELİYAT DAHA OLACAK

Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram'ın kızı Türkü, usta sanatçının tedavi gördüğü hastanede açıklamada bulundu. Geçtiğimiz hafta operasyon geçiren babası için Türkü Akbayram, "Bugün tekrar bir ameliyat daha olacak" ifadelerini kullandı.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu.

1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi.

İlk plağını da lise yıllarında yaptı: "Kendim ettim kendim buldum" İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu.

"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. 1979 yılında Ayten hanımla evlenen sanatçının bu evliliğinden Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı var.

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber
img

Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
img

Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdikduran adam:

ÜLKEDE BU KADAR ALİM VE ALLAH DOSTU VARKEN HİÇBİRİNİN SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİP HABER YAPILMAZKEN MİLLETİN ANASINI AĞLATIP BERDUŞ SERSERİ OLMASINA SEBEP OLAN BU SANATÇI BOZUNTISI TAYFANIN YA HASTANE HABERİ YADA TAHTALI KÖYE GİDİŞ HABERLERİ YAPILIYOR İŞTE BU ZAVALLI TOPLUMUN GELDİĞİ REZİL DURUMUN HALİ BUDUR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Sokağa salınan leopar, köpeği parçaladı

Sokağa salınan leopar köpeği parçaladı
Acil serviste bir hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan hemşire, yaşam mücadelesi veriyor

Hemşire, acil serviste bir hastanın bıçaklı saldırısına uğradı
Emeklilerin zam farkı TBMM'nin tatil sonrasına gecikebilir

Emeklilerin zam farkı gecikebilir! Nedeni: Tatil
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü 'Yok artık' dedirtti

Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Son Dakika Haberleri

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler… BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu? ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'taki yangında son durum nedir? Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne iş yapıyor? Beşiktaş Belediyesi ihale yolsuzluğu soruşturması nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? 13 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş Belediyesi hangi parti? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ne zaman belediye başkanı oldu? Beşiktaş Belediye Başkanı kimdir, gözaltına mı alındı? Beşiktaş Belediye Başkanı neden gözaltına alındı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.