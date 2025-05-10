Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim

Latin müziğinin dünya çapında tanınan ismi Enrique Iglesias, geçtiğimiz günlerde Mısır'ın gözde tatil merkezlerinden Rixos Radamis Sharm El Sheikh'te sahne aldı. Yaklaşık 6000 kişinin izlediği dev organizasyon, sadece müzikseverlerin değil, kültürel turizmle ilgilenen çevrelerin de büyük ilgisini çekti.

BÖLGE TURİZMİNE KÜLTÜREL DESTEK

Organizasyon, turistik destinasyonların kültürel etkinliklerle desteklenmesinin güzel bir örneği olarak öne çıktı. Iglesias'ın sahnesi, bölgedeki uluslararası etkinliklerin çeşitliliğini artıran ve Mısır turizmine canlılık kazandıran önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, hem Iglesias'ın performansına hem de otelin etkileyici atmosferine hayran kaldı.

EZAN SESİNDEN ETKİLENDİ, BESTE YAPMAYA ÇALIŞTI

Konser öncesinde Hürriyet gazetesine özel açıklamalarda bulunan Grammy ödüllü sanatçı, Türkiye ziyaretine dair unutamadığı bir anısını da paylaştı. İlk kez duyduğu ezan sesinin kendisinde büyük bir iz bıraktığını dile getiren Iglesias, şu sözleri kullandı: Türkiye'ye ziyaretinde ezan sesinden çok etkilendiğini belirten sanatçı "Çırağan Sarayı'ndaki odamda uyurken sabah ezanını duydum. Hemen yataktan kalıp sabahın o vakti kalem kağıdı elime alıp duyduklarımı notalara döküp bestesini çıkarmaya çalıştım. Muazzam bir duyguydu. Ezandan çok etkilendim ve gerçekten bu sesi özledim" dedi.

ENRİQUE IGLESİAS'TAN KÜLTÜRLER ARASI BAĞLANTIYA GÜÇLÜ MESAJ

Konser sonrası oldukça enerjik ve keyifli görünen Iglesias, gastronomi konusuna da değindi. Özellikle Türk mutfağına duyduğu ilgiyi gizlemeyen sanatçı, Ortadoğu mutfağını beğendiğini sözlerine ekledi. Iglesias şu ifadeleri kullandı, "Türk ve Ortadoğu mutfağı birçok kültürün temsilcisi. Çocuklarım özellikle Türk lokumunu çok seviyor" dedi.