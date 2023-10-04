Engin Yüksel'in 2.5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Engin Yüksel'in 'Kaygısızlar' dizisinde rol alan ve seslendirme sanatçılığı yapan oğlu Çınar Aziz'in epilepsi hastası olduğu ve yaşamını yitirdiği öğrenildi.

'Kaygısızlar' adlı dizide rol alan ve aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Engin Yüksel'in 2.5 yaşındaki oğlundan acı haber geldi.

Engin Yüksel'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

1 Ekim 2020'de ikiz bebek müjdesi alan Engin Yüksel ve Selma Yüksel, doğumdan kısa bir süre sonra oğullarının epilepsi hastası olduğunu öğrenmişti.

Yüksel Ailesi, tedavi gören Çınar Aziz'in sağlık durumunu sık sık sosyal medyada paylaşıyordu:

"Sağlam tut elimizden oğlum, şu payımıza düşen dünya maceramızda elimizden gelenin en iyisini yaşayalım… İnan bana kanına ve şanına yakışan bu.

Şu dünya da herkes epilepsi ama seninki en dirençlisi. ve söz oğlum bu savaşı direne direne kazanacağız."

"28 AY BOYUNCA VERMİŞ OLDUĞUN YAŞAMA SAVAŞINI BIRAKTIN"

Acı haberi ünlü oyuncu duyurdu. Engin Yüksel, yayımladığı mesajda, "1 Ekim 2020 Perşembe... Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih... 1 Ekim 2023 Pazar... 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün...

Canım oğlum; yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. 'Ne dündü be, ne gündü' dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik.

Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni.

Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum" ifadelerini kullandı.