Enes Batur'un ardından Youtube'da zirveye Ruhi Çenet yerleşti

Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlenmesinin ardından radikal bir karar alarak 16 milyon aboneye sahip YouTube hesabını tamamen kapatan sosyal medya fenomeni Enes Batur'dan sonra zirveye yerleşen yeni isim belli oldu. Ruhi Çenet 15.8 milyon abone ile Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuber'ı oldu.

Enes Batur'un 16 milyon aboneye sahip Youtube hesabını kapatmasının ardından Ruhi Çenet birinciliğe yerleşti. Çenet'in Youtube'da 15.8 milyon abonesi bulunuyor.

ENES BATUR YOUTUBE HESABINI KAPATTI

Youtube'da bir dönem çektiği videolarla adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni Enes Batur, çok konuşukacak bir karara imza attı. Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlendiği gün YouTube kanalındaki 6 yıllık tüm videolarını silen Batur, 16 milyon aboneye sahip YouTube hesabını tamamen kapattı.

RUHİ ÇENET YOUTUBE'DA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Enes Batur'un ardından Youtube'da zirveye yerleşen yeni isim belli oldu.15.8 milyon aboneye sahip olan Ruhi Çenet, Türkiye'de en fazla aboneye sahip Youtuber oldu.

