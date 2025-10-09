Enes Batur'un ardından Youtube'da zirveye Ruhi Çenet yerleşti
Eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlenmesinin ardından radikal bir karar alarak 16 milyon aboneye sahip YouTube hesabını tamamen kapatan sosyal medya fenomeni Enes Batur'dan sonra zirveye yerleşen yeni isim belli oldu. Ruhi Çenet 15.8 milyon abone ile Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuber'ı oldu.
ENES BATUR YOUTUBE HESABINI KAPATTI
RUHİ ÇENET YOUTUBE'DA ZİRVEYE YERLEŞTİ
Kaynak: Haberler.com / Magazin