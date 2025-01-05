Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO

Ünlü modacı ve tasarımcı Emrullah Köroğlu, moda dünyasındaki başarısını bir adım daha ileri taşıyarak kendi markası SUCCESSO'yu tanıttı. Zarafet, kalite ve özgün tasarımlarıyla tanınan Köroğlu'nun yeni markası, modern şıklığı ve zamansız modayı bir araya getiren koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

DUBAİ VE AVRUPA'DA ŞUBELEŞMEYE HAZIRLANIYOR

Moda severlerin büyük ilgiyle takip ettiği Köroğlu, markasını uluslararası bir kimliğe kavuşturmak için Dubai ve Avrupa'da şubeleşmeye hazırlanıyor. Yeni şubeleriyle birlikte SUCCESSO, global bir marka olma yolunda önemli bir adım atarak kurumsallaşmayı hedefliyor.

"GLOBAL MODA SAHNESİNDE GÜÇLÜ BİR OYUNCU OLACAK"

Emrullah Köroğlu, yeni markası hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "SUCCESSO, sadece bir moda markası değil, aynı zamanda özgün tasarımlarıyla hayata zarafet katan bir yaşam tarzı olacak. Yakın zaman sonra Dubai ve Avrupa'daki açacağımız şubelerimizle bu vizyonumuzu tüm dünyaya taşıyacağız."

LÜKS VE MODERN TASARIMLARINI MODA TUTKUNLARININ BEĞENİSİNE SUNACAK

Moda dünyasında yeni bir çağ açmayı hedefleyen SUCCESSO, lüks ve modern tasarımlarını yakında uluslararası moda tutkunlarının beğenisine sunacak. Marka, sunduğu özgün koleksiyonlarla hem bireysel hem de kurumsal alanda adından sıkça söz ettirmeyi planlıyor.

HEYECANLA KARŞILANDI

Emrullah Köroğlu'nun başarılarla dolu kariyerine eklenen bu yeni marka, moda dünyasında heyecanla karşılandı ve gelecekteki gelişmeleri merakla bekleniyor.