Üye Girişi
Haberler
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
'Hayalim sevişirken ölmek' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
"Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü modacı ve tasarımcı Emrullah Köroğlu, moda dünyasındaki başarısını bir adım daha ileri taşıyarak kendi markası SUCCESSO'yu tanıttı. Zarafet, kalite ve özgün tasarımlarıyla tanınan Köroğlu'nun yeni markası, modern şıklığı ve zamansız modayı bir araya getiren koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü modacı ve tasarımcı Emrullah Köroğlu, moda dünyasındaki başarısını bir adım daha ileri taşıyarak kendi markası SUCCESSO'yu tanıttı. Zarafet, kalite ve özgün tasarımlarıyla tanınan Köroğlu'nun yeni markası, modern şıklığı ve zamansız modayı bir araya getiren koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO

DUBAİ VE AVRUPA'DA ŞUBELEŞMEYE HAZIRLANIYOR

Moda severlerin büyük ilgiyle takip ettiği Köroğlu, markasını uluslararası bir kimliğe kavuşturmak için Dubai ve Avrupa'da şubeleşmeye hazırlanıyor. Yeni şubeleriyle birlikte SUCCESSO, global bir marka olma yolunda önemli bir adım atarak kurumsallaşmayı hedefliyor.

Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO

"GLOBAL MODA SAHNESİNDE GÜÇLÜ BİR OYUNCU OLACAK"

Emrullah Köroğlu, yeni markası hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "SUCCESSO, sadece bir moda markası değil, aynı zamanda özgün tasarımlarıyla hayata zarafet katan bir yaşam tarzı olacak. Yakın zaman sonra Dubai ve Avrupa'daki açacağımız şubelerimizle bu vizyonumuzu tüm dünyaya taşıyacağız."

Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO

LÜKS VE MODERN TASARIMLARINI MODA TUTKUNLARININ BEĞENİSİNE SUNACAK

Moda dünyasında yeni bir çağ açmayı hedefleyen SUCCESSO, lüks ve modern tasarımlarını yakında uluslararası moda tutkunlarının beğenisine sunacak. Marka, sunduğu özgün koleksiyonlarla hem bireysel hem de kurumsal alanda adından sıkça söz ettirmeyi planlıyor.

HEYECANLA KARŞILANDI

Emrullah Köroğlu'nun başarılarla dolu kariyerine eklenen bu yeni marka, moda dünyasında heyecanla karşılandı ve gelecekteki gelişmeleri merakla bekleniyor.

Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
img

Takımın vazgeçilmezi haftaya oynayamayacak
img

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
img

Erdoğan'dan çok konuşulacak "Suriye" çıkışı: Biz adım atmadık ama...
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVedat vedat v Abrah:

Yaptıgınz haberin..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

laleye bak

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Parayla reklam haberi yaptırmış. İlk defa duyorum bunu...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt:

Bu adam, suseco değilde önce şu pis sakalını kessin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı
Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti! İşte sebebi
Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kan donduran görüntüler! Yere yatırdığı amcasını defalarca bıçakladı
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler 'Yok artık' dedi
Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" dedi
Ali Erbaş'la ilgili 'Ekmek yiyin' iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor MAÇ ÖZETİ! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.