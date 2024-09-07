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Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! "Patlıcanlı dondurma" diyen bile var

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Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Emre Fel'in konserinde canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü. Fel'in sesini eleştirerek ilginç bir yorumda bulunan vatandaşlar "Patlıcanlı dondurma gibi" ifadelerini kullandı.

Sana El Pençe Durmam ve Senden Güzeli Mi Var? şarkılarıyla kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan Emre Fel, sesiyle sık sık gündeme geliyor. Sesi Barış Manço ve Cem Karaca'ya benzetilen Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü.

Şöhreti yakalayan ve peş peşe konserler veren Emre Fel, sahnesindeki canlı performanslarla sık sık adından söz ettiriyor. Fel'in bir konserindeki performansı ise sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının performansını eleştiren bir kısım "Patlıcanlı dondurma" yorumunu yaptı. Şarkıcının performansını beğenen kullanıcılar ise "Ses sisteminden dolayı sesi öyle gelmiş, canlı performansı çok iyi" dedi.

İşte yorumlardan bazıları...

Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var

Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var

Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var

Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var

Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var

Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var

Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Emre Fel Magazin Müzik Yaşam

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Yorumlar (3)

Orion Onion:

İyi bir müzisyen çıktı ya. Hemen harcamaya çalışıyorlar. Fatih terimin dediği gibi messi bizim ülkemizde doğsaydı messi olamazdı. Çünkü eleştirip yıpratmayı biliyor bizimkilerin çoğu. Çünkü kıskançlık…

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Osman Çavdarcı:

kendine cok güveniyorsan cık sen söyle patlıcanı senden diyelim

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0
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Köfteci Jardel:

Hippi tarzı.. Türk erkekleri saçlarını kıskanıyor bu adamın.

0
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