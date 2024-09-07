Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! 'Patlıcanlı dondurma' diyen bile var

Sana El Pençe Durmam ve Senden Güzeli Mi Var? şarkılarıyla kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan Emre Fel, sesiyle sık sık gündeme geliyor. Sesi Barış Manço ve Cem Karaca'ya benzetilen Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü.

Şöhreti yakalayan ve peş peşe konserler veren Emre Fel, sahnesindeki canlı performanslarla sık sık adından söz ettiriyor. Fel'in bir konserindeki performansı ise sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının performansını eleştiren bir kısım "Patlıcanlı dondurma" yorumunu yaptı. Şarkıcının performansını beğenen kullanıcılar ise "Ses sisteminden dolayı sesi öyle gelmiş, canlı performansı çok iyi" dedi.

İşte yorumlardan bazıları...