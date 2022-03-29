Emre Aşık Deneyimlerini Çocuklara Aktaracak

Çocuklarla aktiviteler yaparak onların hayatlarına dokunacak belki ilk adımları atacak olan Emre Aşık, Ramazan Bayramı ile başlayacak olan bu projenin heyecanını yaşıyor.

'Asla Pes Etme'nin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Emre Aşık, "Kampta eğitimimiz sadece çocuklara değil ailelerle de olacak. Çocukların en büyük rol modeli anne ve babalarıdır. Onlara da yapmaları gerekenleri göstereceğiz. Yollar farklı olsa da aynı şeyleri yaşıyoruz. Çocuklarımızın kişisel gelişimine faydalı olacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

FATİH TERİM HAYATIMA DOKUNDU

Hayatında babasını kaybettikten sonra büyük bir düşüş yaşadığını ifade eden Aşık, şöyle konuştu:

"1995 yılında babam rahmetli oldu. İnsanın babası ya da annesi öldükten sonra ölümün ne demek olduğunu anlıyor. O dönemde hem Fenerbahçe'de hem de Milli takımda da banko oynuyordum. Babamdan sonra psikolojimi düzeltemedim ve düşüş yaşadım. Milli takımdan koptum, Fenerbahçe'de kadroya giremedim ama mücadeleye devam ettim. Tekrar dönüş yapmam hayata tutunmam gerekiyordu. Birileri yanımda olsaydı belki daha rahat bunu atlatırdım ama bunu anlamam tekrar mücadele içerisine dönem, 1,5 yılımı aldı. Tekrar mücadele içerisine girdim. İstanbulspor'a gittim. Oradan Galatasaray'a transfer oldum. Galatasaray'a geldikten 2 ay sonra Süper Kupa'yı aldık. 2002'de dünya üçüncüsü olan milli takım kadrosunda yer aldım. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Böyle bir karakterim var. Şimdiki gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmesinler. Başlangıçların zorluğu yıldırmasın. Bu yol rahat bir yol olmayacak. Bu mücadeleyi vermeleri lazım. Ona ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmaları, o eşiğe sabredip ötesine geçebilmelidirler. Bu büyük bir erdemdir. Ayrıca bunlardan daha da önemlisi şükretmek lazım. Benim de hayatıma en çok dokunan kişi Fatih Terim oldu."

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