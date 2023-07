Emir Can İğrek'in Ali Cabbar şarkısı tüm listelerde birinci sıraya yerleşti! Hikayesi herkesi kahrediyor

Başarılı şarkıcı Emir Can İğrek, yeni albümü Parti İptal ile müzik piyasasını kasır kavurdu. 12 şarkıyla Spotify'da ulaşılması zor bir rekora imza atan İğrek'in "Ali Cabbar" şarkısı da zirvenin sahibi oldu. 13 milyon görüntülenmeye ulaşan Ali Cabbar şarkısı, genç bir müzisyenin çalgıcı olarak katıldığı düğünün sevdiği kadına ait olduğunu öğrenmesi ve sonrasında gittiği askerde şehit düşmesini anlatıyor.

2015'ten beri 30'dan fazla tekli ve iki albüm yayınlayan Emir Can İğrek üçüncü albümü "Parti İptal" ile müzik listelerini altüst etti. Geçen ay dinleyiciyle buluşan Parti İptal albümünün 12 şarkısı da çıkar çıkmaz Spotify'ın viral listesine girerek ulaşılması güç bir rekora imza attı.

LİSTELERİ ALT ÜST ETTİ

Kendine has tarzıyla kalıplara sığmayan Emir Can İğrek, yeni şarkılarıyla müzik eleştirmenlerinden ve hayranlarından tam not aldı. Başarılı şarkıcının söz ve müziklerini kendisinin üstlendiği albümün düzenlemesini ise Yiğit Avcı yaptı. İğrek'in albümüne damga vuran Ali Cabbar şarkısı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede YouTube'da 13 milyon görüntülenmeye ulaşan şarkı, köy müzisyeni Ali Cabbar'ın aşık olduğu kızın başkasıyla evlenmesi ve onun düğününde gırnatasını (klarnet) çalmak zorunda kalmasını anlatıyor. Albümün en hit şarkılarının başında gelen Ali Cabbar, Spotift Türkiye ve Türkiye Global'de 1. listeye, Apple Music Türkiye Top 100'e 1'e, YouTube Müzik'te 18'e, Google trend aramalarında ise 5'e yükseldi. Şarkı, TikTok'ta da ses kullanım listesinin birincisi oldu.

ALİ CABBAR'IN HİKAYESİ NE?

Yayınlandıktan sonra sosyal medyada en çok konuşulanların başında gelen Ali Cabbar'ın hikayesi de gündem oldu. Anlatılanlara göre Ali Cabbar, Tekirdağ'da yaşayan ve köy düğünlerinde gırnata çalarak geçimini sağlayan 16-17 yaşlarında bir genç. Çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün aşık olduğu kızın düğünü olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bunun üzerine askere gitmeye karar verir. Ancak yaşadığı topraklara bir daha dönemez. Askere gitmesinden 6-7 ay sonra, Ali Cabbar'ın şehit olduğu haberi gelir.