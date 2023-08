Elon Musk ve Mark Zuckerberg Arasındaki Kavga Canlı Yayınlanacak

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Meta'nın sahibi ve Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü teklifinde bulundu. Zuckerberg'ten gelen kabul mesajı ardından önce tatlı esprilerle devam eden süreç daha sonra ciddileşti. Elon Muks'tan gelen son tweetse kafes dövüşünün canlı olarak yayınlanacağı yönünde. İşte Musk vs Zuckerberg kavgası ve detayları…

Musk ve Zuckerberg kavgasını canlı olarak izleyebileceksiniz!

Elon Musk'ın Zuckerberg'i kafes dövüşüne çağırdığı viral olan tweetinin ardından Meta CEO'su Musk'ın tweet'inin ekran görüntüsünü "Bana konum gönder." başlığıyla yayınlayarak karşılık vermişti. Gerçekten çılgın olan milyarder ElonMusk ise bu hikayeye iki kelime ile cevap vermişti: Vegas Octagon. Teklifi kabul eden milyarderler arasındaki kavganın ne zaman olacağı ise merak konusu.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ??. All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Kavganın tarihi belli olmasa da Elon Musk bugün eski adıyla Twitter yeni adıyla X platformunda bir paylaşım yaptı. Bir süredir yan yana gündeme gelmeyen ikili için aradaki kıvılcımı fitilleyen paylaşımda Elon Musk, Zuckerberg ile yapacağı kavgayı canlı olarak X platformu üzerinde yayınlayacağını belirtti.

Musk yine rahat durmadı: Twitter Blue isim değiştirdi!

Peki bu kavganın asıl nedeni ne?

Mark Zuckerberg, Twitter'da işlerin kötüye gitmesini fırsat bilerek Meta içerisinde Twitter'a rakip bir uygulama geliştirmeye başladığını duyurmuştu. Bu duyuru oldukça ses getirdi ancak Elon Musk bu konuyu çokta önemsemedi. Üstelik Mark Zuckerberg ile dalga geçti.

Mark Zuckerberg ise bir podcast röportajında "Twitter'ı kullanan bir milyar insanın olması gerektiğini her zaman düşünmüşümdür." dedi. Bu misillemelerden sonra ikili arasında adeta bir savaş başladı. 51 yaşındaki Musk, fiziksel büyüklüğü açısından Zuckerberg'den üstün ve Güney Afrika'da büyürken "gerçek sert sokak dövüşleri" yaşadığından bahsetti.

39 yaşındaki Zuckerberg, şimdiden Jiu-Jitsu turnuvalarını kazanan hevesli bir MMA dövüşçüsü. Ayrıca yakın zamanda zorlu "Murph Challenge" antrenmanını 40 dakikanın biraz altında tamamladığını iddia ediyor. Belirmekte fayda var ki Murp Challange adındaki antrenman hayli fiziksel kuvvet istiyor. Ancak sonuç ne olursa olsun eğer dövüş gerçekleşirse ortaya çok eğlenceli şeyler çıkacağı kesin.

Peki siz Musk vs Zuckerberg kavgası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kavgayı kim kazanır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.