Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya'dan özür açıklaması

Hasan Can Kaya'nın programında iki yıl önce yaptığı bir espri sosyal medyada yeniden gündem olurken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın sert tepki gösterdi. Yaşananların ardından Kaya, videonun iki sene önceki görüntülere ait olduğunu açıklayarak özür diledi.

Komedyen Hasan Can Kaya'nın programında bir seyirciye Hz. İsa üzerinden yaptığı espri, sosyal medyada yeniden dolaşıma girince büyük tartışma başladı. Kaya, seyircinin görünüşüyle ilgili olarak, "Sen, Hz. İsa EYT'den yararlansaymış böyle olurmuş gibi görünüyorsun. İnsanlığı selamlamak ister misin?" ifadelerini kullandı. Seyircinin ayağa kalkıp kollarını açmasının ardından Kaya, salona dönerek, "Gördüğünüz gibi sizin için çarmıha da gerildi." dedi. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve yoğun tepki çekti.

OKTAY SARAL'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görüntüleri sosyal medya hesabından alıntılayarak sert ifadeler kullandı. Saral, paylaşımında şu sözlere yer verdi: Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum.

HASAN CAN KAYA: AMACIM ALAY ETMEK DEĞİLDİ

Tartışmaların büyümesi üzerine Hasan Can Kaya bir açıklama yayımlayarak kamuoyundan özür diledi. Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: İki yıl önce Konuşanlar'a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa'ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim.