Ekin Uzunlar yeni şarkısı Köz'ü çıkardı! Klibinde oynadığı karakter dikkat çekti

Ekin Uzunlar, söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif'in torunu Yiğit Mahsuni'ye ait olan, aranjörlüğünü ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği "Köz" isimli çalışmasını DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Yönetmenliğini Emrah Özbilen'in üstlendiği klibin senaryosu Ekin Uzular'a ait.

FELAKET SONRASI HAYATTA KALAN SON KİŞİYİ OYNADI

Karadenizli müzisyen, yıllardır hayalini kurduğu bir senaryosunu klibe dönüştürmenin heyecanını yaşadığını söyledi. Klibin senaryosu gereği Uzunlar, bir felaket sonucu büyük bir yıkımın ardından hayatta kalan bir kişiyi canlandırıyor. Klipte de bir müzisyeni canlandıran Ekin Uzunlar, hayatı yeniden inşa etmek için gelecek ile ilgili planlar kuruyor. Geleceği, geçmişin küllerinden, müzikle yeniden inşa eden bir müzisyeni canlandırıyor.

"AMELİYAT OLACAĞIM, ŞARKIYI SEVENLERİME ARMAĞAN EDİYORUM"

Ekin Uzunlar, çıkardığı "Köz" isimli single çalışmasıyla ilgili "Şarkıyı sevenlerime emanet ediyorum. Çok duygusal ve güzel bir çalışma oldu. Ocak ayının ilk haftası ses tellerimden ufak bir operasyon geçireceğim. Bu süreçte şarkımı sevenlerime emanet ediyorum" dedi.