Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Ekin Mert Daymaz, 20 yaşındaki sevgilisi Beliz Yürekli ile banyoda dans ettiği görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından sessizliğini bozdu. Yaş farkı üzerinden yapılan yorumlara sert çıkan Daymaz, görüntülerin çarpıtılarak paylaşılmasına tepki göstererek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Son olarak da Kuruluş Osman dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın yeni sevgilisiyle banyoda dans ederken yayınlanan görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimden açıklama gecikmedi.

35 yaşındaki Ekin Mert Daymaz ile kendisinden 14 yaş küçük üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Beliz Yürekli'nin sürpriz aşkı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyaya düşen banyodaki dans videosuyla adından söz ettiren Daymaz, konu hakkındaki sessizliğini bozdu. Ekin Mert Daymaz, sızdırılan görüntüler ile yeni sevgilisi Beliz Yürekli ile ilgili yapılan haberlerden sonra hukuki yollara başvuracağını belirtti.

YAŞ FARKINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ekin Mert Daymaz, sızdırılan görüntüler ile yeni sevgilisi Beliz Yürekli ile ilgili yapılan haberlerden sonra hukuki yollara başvuracağını belirtti. Daymaz, ayrıca sevgilisinin 19 değil 20 yaşında olduğunu söyledi.

"KENDİ KİRLİ ZİHNİYETLERİNİZİ SORGULAYIN"

Daymaz şu ifadeleri kullandı, " Öncelikle gününüzü böyle bir haberle meşgul ettiğimiz için herkesten özür dileriz. Havuza girdiğimiz kıyafetlerle, yani mayolarımızla, ortak alandaki lavabo aynasının karşısında eğlenerek çektiğimiz ve kendi hesaplarımızda paylaştığımız videoyu alıp kesip, biçip, çarpıtarak paylaşanların, çirkin kelimelerle bizi lekelemeye çalışarak ahlak dersi vermeye kalkanların kendi kirli zihniyetlerini sorgulaması gerekir.

20 yaşında ki genç bir kadının neşeli halini çekemeyip, yaşını da yanlış yazılarak ve "ifşa" başlığı altında ucuz tıklanma avcılığına malzeme edilmeye çalışılması öncelikle şiddettir. Kendi paylaştığımız anımızı kirli dünyalarına alet ederek sanki gizli bir şeyi ortaya çıkarmışçasına çarpıtılması üst seviye kötülükten başka bir şey değil.

Toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak genç bir kadını ailesi ve kamuoyu önünde bilerek yanlış algıya kurban edilmeye çalışılmasından son derece üzgünüm. Haber ve yorum adı altında hem benim hem arkadaşımın itibarını kasıtlı çarpıtmalara konu eden ancak haber ve yorumlar hakkında hukuki yollardan mücadele edeceğimin bilinmesini isterim.

Saygılarımla…

"BU ŞEKİLDE GÜNDEME GELMESİ ÜZÜCÜ"

Çift arasındaki 14 yaş farkı da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, "35 yaşındaki biriyle 20 yaşındaki birinin ilişkisi bana doğru gelmiyor", "Yaş farkı bu kadar olunca ister istemez sorgulatıyor" ve "Böyle bir ilişkinin bu şekilde gündeme gelmesi üzücü" şeklinde yorumlarda bulundu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Tabi, tabi pislik olan bizleriz. O videoyu, hangi sebepten olursa olsun, koyanın suçu yok elbette. Sen ne bk yemeye öyle bir video koyuyorsun?

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları4gyjcw6jjt:

Terbiyesizlik hat safada malisef

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Timur:

Yapılan gösteri de kirli zihniyetinizin bir parçası değil mi? Yani bu video kirli zihniyetin yansıması veya dışa vurumu değil mi? Ahlak çöküntüsü yaşıyoruz. Toplum olarak kendimize gelmemiz gerekir. Artık siyası çatışmaları bırakın, ayrıştırılmaları bırakın.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOflu Hakan:

iki kişisiniz orada,başka biri varsa orda o paylaşmıştır tövbe estağfurullah

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSogun Nn:

bu açıklamada postadan sonra

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
