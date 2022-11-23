Ekim ayında evlenen Merve Boluğur ve Mert Aydın, tek celsede boşandı

Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile tek celsede boşandı. 5 dakikalık duruşmada anlaşmalı olarak boşanan çiftten Aydın adliye önünde "Yürütemedik" derken Boluğur da "Babam var" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, 2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi'ne başvuran çift, bugün tek celsede boşandı.

5 DAKİKADA BİTTİ

Görkemli bir düğünle evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerinin 40. gününde yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldı. Ekim ayının başında alyansını çıkartarak babasının evine dönen Boluğur ile Aydın, anlaşmalı boşanma kararı alarak Beykoz Adliyesi'ne başvurdu. Çift, bugün görülen duruşmada 5 dakika içerisinde tek celsede boşandı.

MERVE BOLUĞUR SESSİZ KALDI

Adliyeden çıkarken görüntülenen Mert Aydın "Olmadı yürütemedik" derken adliyeden babasıyla çıkan Merve Boluğur da basın mensuplarının ısrarlı sorularına yanıtsız kalarak sadece "Lütfen babam var yanımda" demekle yetindi.

AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ YORUM YAPANLARA DAVA AÇACAK

Paylaşımları ve evliliğinden dolayı gündemden düşmeyen Merve Boluğur, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda akıl sağlığıyla ve Mert Aydın'la ilgili yorumlara sitem etti. Hakkında yorum yapanlara dava açacağını söyleyen Boluğur, "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize... Keza eski eş muhabbeti yapan büyük köşe yazarı magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz... Ahlakınızla iş yapın" ifadelerini kullandı.