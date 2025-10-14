Efecan Dianzenza'dan aylar sonra gelen itiraf: Hayatımın en büyük hatasını yaptım

Survivor 2025 yarışmacılarından Efecan Dianzenza, aylar süren sessizliğini bozarak gündem olan yasak aşk iddiaları sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşadığı pişmanlığı dile getiren Dianzenza, " Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık birlikteliğimizi kendi ellerimle yıktım." ifadelerini kullandı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Survivor 2025 sezonunda yarışan Efecan Dianzenza, yarışma sürecinde bir diğer yarışmacı Yağmur Banda ile yakınlaştığı iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. Sosyal medyaya yansıyan samimi görüntüler, "yasak aşk" söylentilerini alevlendirirken, Dianzenza'nın eşi Duygu Çavdar ile tek celsede boşanması bu iddiaları daha da güçlendirmişti.

İkilinin uzun süredir devam eden ilişkileri, bu gelişmelerin ardından ani bir kararla sona ermiş, Çavdar, sosyal medya hesabından eşine dair tüm paylaşımları silmişti.

"İLK TERAPİSTİME GİTTİĞİMDE KELİMEM 'İMDAT'TIR"

Aylar sonra sessizliğini bozan Efecan Dianzenza, yaşananların ardından iç hesaplaşma sürecine girdiğini belirterek duygusal bir açıklama yaptı.

"Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık evliliğimi dağıttım. Bu yaptıklarımın hiçbirini mazur gösterecek bir bahane yok. İlk terapiste gittiğimde söylediğim ilk kelime 'imdat'tı. Küçük çocuk Efecan'la yüzleşmek, hayatımın en acı ama en dönüştürücü süreci oldu. Sonunda en değerli varlığımı ve ailemi kaybettim." sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

"İÇİMDE ÇOK BÜYÜK BİR YIKIM VAR"

Yarışmadan elenmesinin ardından uzun süre sessiz kalan Efecan, dışarıdan güçlü görünse de iç dünyasında büyük bir yıkım yaşadığını söyledi, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dışarıdan bana baktığınızda hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ettiğimi düşündünüz ama öyle değil. İçimde çok büyük bir pişmanlık var. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını ve 16 yıllık birlikteliğimizi kendi ellerimle yıktım.

16 YILLIK BİRLİKTELİK YASAK AŞK İDDİALARIYLA BİTTİ

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar'ın 16 yıllık ilişkileri ve 8 yıllık evlilikleri, Survivor'daki yasak aşk söylentilerinin ardından noktalandı. Dianzenza'nın itiraf niteliğindeki açıklamaları, hem yarışma takipçilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını derinden sarstı.