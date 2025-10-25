Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Pop müziğin sevilen ismi Edis, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Hit parçalarını seslendiren sanatçı, sahne enerjisiyle coştururken, yaşadığı sağlık sorununu da ilk kez açıkladı.

Türk pop müziğinin son dönemdeki en başarılı temsilcilerinden Edis, dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle dinleyicileriyle buluştu. "Benim Ol", "Yalan" ve "Martılar" gibi listeleri alt üst eden parçalarını seslendiren sanatçı, hem vokali hem de enerjik performansıyla geceye damga vurdu.

Konser boyunca sahnede dinleyicilerine adeta görsel bir şölen sunan Edis, dans gösterileriyle de beğeni topladı. Ancak performansı sırasında zaman zaman zorlandığı gözlenen ünlü şarkıcı, şarkı aralarında yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekti.

"DANS EDİYORUM AMA BELİM ÇIKACAK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Bel fıtığına yakalandığını sahneden hayranlarına duyuran Edis, beline sardığı destek bandıyla sahneye çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı, "Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum."