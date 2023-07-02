Edis'in ünü sınırları aştı! Fransız yarışmacı şarkıcıyı yere göğe sığdıramadı

Fransa'da "France 3" kanalında bir yarışmaya katılan yarışmacı, en sevdiği müzisyenin Edis olduğunu söyleyerek "Edis pop alanında Türkiye'nin en iyisi" ifadesini kullandı.

Albümle ilgili çalışmalarını sürdürürken konserlerine de hız kesmeden devam eden Edis'ün ünü ülke dışına taştı. "France 3" kanalında bir yarışmaya katılan yarışmacı, en sevdiği müzisyenin Edis olduğunu söyledi.

EN SEVDİĞİ MÜZİSYENİN EDİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Pop müziğinin son dönem yükselen yıldızlarından olan ve şarkıları özellikle gençlerin dilinden düşmeyen başarılı şarkıcı Edis'ün ünü dünyaya yayıldı. "France 3" kanalında ses yarışmasına katılan genç yarışmacı, en sevdiği müzisyenin Edis olduğunu söyledi.

PROGRAMDA "ARIYORUM" ŞARKISI ÇALINDI

Yarışmacı genç popçuya olan hayranlığını, "Edis pop alanında Türkiye'nin en iyisi" sözleriyle dile getirdi. Programda daha sonra "Arıyorum" şarkısı çalındı.