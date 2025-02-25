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Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: Hepimiz seni bekliyoruz

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: Hepimiz seni bekliyoruz
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Düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakım tedavisi devam eden Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Türkü Akbayram, paylaşımında babasını çok özlediğini söyledi.

Geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan sanatçı Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Sanatçı Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kez ameliyat olan Akbayram'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Usta ismin kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babası için duygusal bir paylaşım yaptı. Akbayram, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"HEPİMİZ SENİ BEKLİYORUZ"

"Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum."

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım: Hepimiz seni bekliyoruz

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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