Ece Vahapoğlu'ndan kanser açıklaması! İki aydır tedavi görüyor

Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, iki aydır kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Rektum kanseri teşhisiyle kemoterapi sürecine başladığını açıklayan Vahapoğlu, "Benim kadar sağlıklı yaşayan birinin bile başına gelebiliyor… Lütfen kontrollerinizi aksatmayın" dedi.

  • Ece Vahapoğlu iki aydır rektum kanseri tedavisi görüyor.
  • Ece Vahapoğlu'nun üçüncü kemoterapi seansı bu hafta tamamlandı.
  • Ece Vahapoğlu tedavi sürecinde yeni kitabını yayımladı ve televizyon programına devam ediyor.

Yazar ve televizyon programcısı Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iki aydır rektum kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Kendisini arayan telefonların artması üzerine açıklamayı bizzat yapma gereği duyduğunu ifade eden Vahapoğlu, kanser sürecine dair detayları ve duygularını samimi bir dille kamuoyuyla paylaştı.

Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.

"KONTROLLERİNİZİ AKSATMAYIN"

Spor, beslenme, yoga ve meditasyon konularındaki disipliniyle tanınan Vahapoğlu, sağlıklı yaşam tarzına rağmen kansere yakalanmasının düzenli sağlık kontrollerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Vahapoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

"HAYATIMI ERTELEMEDEN DEVAM EDİYORUM"

Tedavi sürecinin devam ettiğini ve zaman zaman dinlendiğini belirten Vahapoğlu, gündelik yaşamına ve projelerine ara vermediğini de açıkladı. Yeni kitabının bu dönemde yayımlandığını, ayrıca teklifini daha önce kabul ettiği bir televizyon programının da çok yakında yeni kanalında başlayacağını duyurdu.

