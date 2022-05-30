Ece Seçkin'in şarkısında dans eden Yeowool için yaptığı yorum K pop dinleyicilerini kızdırdı - Haberler

K-Pop grubu PurpleBeck üyesi Yeowool, Ece Seçkin'in Acayip İyi şarkısında dans ederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntünün kısa sürede gündem olmasının ardından birçok K pop dinleyicisi heyecanlanarak videoyu Seçkin'e attı. Ancak genç şarkıcının videoya verdiği tepki K pop dinleyicilerini kızdırdı.

ECE'NİN CEVABI KIZDIRDI

Twitter hesabından videoyu paylaşan Ece Seçkin, "Ve bunun beni zerre heyecanlandırmaması" yorumunu yaptı. Seçkin'in paylaşımını gören birçok K pop dinleyicisi "Saygısızlık yapıyorsun" ve "Meslektaşınızın bu videosu sizi heyecanlandırmıyorsa bu mesleği yapmanızın anlamı yok" yorumunu yaptı.

"KAFAYI YEMİŞSİNİZ"

Gelen yorumlara sinirlenen Ece Seçkin, kendisine "Saygısız" diyen bir kullanıcıya şu sözlerle cevap verdi: "Saygısız ve terbiyesiz olan sizlersiniz, hastasınız hepiniz Kore'nin K'sini duyunca bir triplere bir şeylere giriyorsunuz kafayı yemişsiniz. Adıyaman Başpınar köyünden Kore fanlığı yapıp bana küfür eden de sizlersiniz sizle neden bu kadar dalga geçildiğini şimdi daha iyi anladım."

K pop dinleyicilerini kızdıran Ece Seçkin, kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkiler de peşin sıra gelmeye devam etti.