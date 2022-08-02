Ece Erken... SAHTE İMZA ŞOKU, KOCASININ ESKİ EŞİNİ MAHKEMEYE VERİYOR!

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle miras yüzünden sorunlar yaşıyor.

Son olarak eşinin abisi tarafından tehdit edildiğini söyleyen Erken eşi eş Benan Kocadereli'nin de izinsiz malları kiraya verdiğini iddia etmişti.

Ece Erken son olarak "Tövbe tövbe, nasıl bir açlıkmış bu, bitmedi!

Reddi miras yaptığım halde hala bunlar neyin derdinde ya? Eşim neler çekmiş zamanında...

Allah'ım yanına aldı da kurtardı belki de..." diyerek herkesi şaşırtmıştı.

Sunucu Ece Erken yeni iddialarda bulundu. Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını ileri sürdü.

SİGORTADAN PARA ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Erken, "Ben şubat ayında ilaçlarla dururken, Şafak'ın ofisinde olan vekaletimi kullanıp, sigortalara, savcılığa başvuruda bulundun mu?

Vekaletim bulunan Mete Menekşe'nin imzasını taklit ederek sigortalardan para almaya çalıştın mı?" dedi.

Avukat Mete Menekşe de ünlü ismin ardından, "Ece Erken adına 11.02.2022'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan müracaat tarafımdan yapılmadığı gibi, dilekçenin altındaki imza da şahsıma ait değildir.

Konu hakkında gerekli şikâyet yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Hafta içi hergün saat 15.00 ile 18.00 arasında Youtube üzerinden canlı yayınlanan Al Sana Haber programında ise, gazeteci Tayyar Işıksaçan Ece Erken'le yaptığı görüşmede, merhum kocasının ölümünün hemen ardından sağlık sigortasından alınması planlanan ve bunun için yazıldığı iddia edilen dilekçenin ve altındaki imzanın sahte olduğunu açıkladı.

Ece Erken'in avukatı Mete Menekşe yayına bağlanmadı ama sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu tespiti doğrular nitelikte bilgiler verdi.

"Eski müvekkilim Ece Erken adına verildiği iddia edilen dilekçedeki imza bana ait değildir.

Bu konuda cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım" diyerek olaya noktayı koydu…

Tayyar Işıksaçan sürekli bilgi temasında olduğu Ece Erken'den bir son dakika bilgisi daha paylaştı.

"Bugüne kadar Ece Erken'le bir araya gelmeyen Benan Kocadereli sonunda görüşebilecekler.

Bu görüşme mahkeme koridorunda olacak. Çünkü Ece Erken sigorta ile ilgili beyanlarında adımı kullandığı için an itibariyle kendisine dava açmış bulunmaktayım."