Ece Erken'den telefon faturası tepkisi: Aidat gibi olmuş

Ece Erken'den telefon faturası tepkisi: Aidat gibi olmuş
Bir dönem özel hayatıyla magazin gündemine gelen sunucu Ece Erken, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Kendisine gelen 4 bin 243 TL'lik telefon faturasını Instagram hesabından yayınlayan Erken, "Aidat gibi olmuş" diyerek tepki gösterdi. Paylaşımı kısa sürede yüzlerce yorum aldı.

Bir dönem özel hayatıyla gündeme gelen ve şu sıralar gündüz kuşağında izleyiciyle buluşan sunucu Ece Erken, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü sunucu, kendisine gelen yüksek telefon faturasını Instagram hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Ece Erken'e gelen 4 bin 243 TL tutarındaki telefon faturası, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Fatura ekran görüntüsünü hesabından yayınlayan Erken, paylaşımına "Maşallah kira mı aidat mı desem" notunu düştü.

Takipçileri de konuyu es geçmedi. Bazı kullanıcılar "Bu tutar gerçekten fazla" ve "Bir faturaya bu kadar para ödenir mi?" diyerek Erken'e destek oldu. Kimileri ise esprili yorumlar yaptı: "Demek ki apartmanın asansör masrafı da senin faturaya eklenmiş" ya da "Bu kadarına da pes" şeklinde paylaşımlar dikkat çekti.

Daha önce Sinan Akçıl ile yaşadığı kısa süreli ilişkisiyle magazin gündemine gelen Ece Erken, ayrılığın ardından uzun süre konuşulmuştu. Özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Erken, bu kez yüksek telefon faturası nedeniyle gündeme oturdu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Asgari ücretliye göre yüksek tutar ama Ece Erken gibi geliri olanlara o fatura 424,00 TL gibidir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammet:

Ece Erken, ayrılığın ardından uzun süre konuşulmuştu. Editör şu haberleri doğru yapın ya. Ece Hanımın kocasını barında gece 1:00 içerken vurdularda arkadaş pisikolojik destek almıştı ya.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
