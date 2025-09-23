Ece Erken'den telefon faturası tepkisi: Aidat gibi olmuş

Bir dönem özel hayatıyla gündeme gelen ve şu sıralar gündüz kuşağında izleyiciyle buluşan sunucu Ece Erken, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü sunucu, kendisine gelen yüksek telefon faturasını Instagram hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Ece Erken'e gelen 4 bin 243 TL tutarındaki telefon faturası, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Fatura ekran görüntüsünü hesabından yayınlayan Erken, paylaşımına "Maşallah kira mı aidat mı desem" notunu düştü.

Takipçileri de konuyu es geçmedi. Bazı kullanıcılar "Bu tutar gerçekten fazla" ve "Bir faturaya bu kadar para ödenir mi?" diyerek Erken'e destek oldu. Kimileri ise esprili yorumlar yaptı: "Demek ki apartmanın asansör masrafı da senin faturaya eklenmiş" ya da "Bu kadarına da pes" şeklinde paylaşımlar dikkat çekti.

Daha önce Sinan Akçıl ile yaşadığı kısa süreli ilişkisiyle magazin gündemine gelen Ece Erken, ayrılığın ardından uzun süre konuşulmuştu. Özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Erken, bu kez yüksek telefon faturası nedeniyle gündeme oturdu.