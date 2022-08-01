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Ebru Şahin Hayranlarını Üzen Gelişme! Böyle Duyuruldu

Ebru Şahin Hayranlarını Üzen Gelişme! Böyle Duyuruldu

'Destan' dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlenmişti. Şahin'in hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. "Destan" dizisinin final bölümü bu ay çekilecek. İşte Destan'ın merak edilen final bölümünün detayları...

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İlk sezonuyla ekranlara damga vuran, seyircisi tarafından beğeniyle izlenen "Destan" dizisinin yeni sezonda devam edeceği düşünülüyordu.

DUYGU YÜKLÜ BİR BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Önceki gün ortaya çıkan kulis bilgisi dizinin sevenlerini şoke etti. Bozdağ Film'in imza attığı dizi çıkan söylentilere göre bir gelişme olmazsa, duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edecek.

TADINDA BIRAKMAK İÇİN FİNAL KARARI ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçen günlerde diziyle ilgili toplantı yapan Bozdağ Film'in patronu Mehmet Bozdağ projeye emek veren ekibe "Destan"ın yazılan senaryolarının istediği gibi çıkmadığını, bu nedenle projeyi tadında bırakmak için final kararı aldığını ilan etti.

"ÖZEL VEDA BÖLÜMÜ GELİYOR"

Bozdağ konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından kendisinin bir açıklama yapacağını, bu yüzden kimsenin basına bilgi vermesini istemediğini de özellikle bildirdi. Mehmet Bozdağ şimdi haziran ayında sezon finali yapan diziye özel bir veda bölümü çekmeyi planlıyor. Çok uzun olmayacak final bölümünde "Destan" dizisinin tüm oyuncu kadrosu yer alacak.

DESTAN KONUSU NEDİR?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 28 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin şu sıralar Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat veriyor.

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