Ebru Özkan hamile mi? Menajerlik şirketinden jet yalanlama geldi

Ebru Özkan'ın başrolü olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son bölümünde belirginleşen karnından dolayı hamile olduğu iddia edildi. Özkan'ın menajerlik şirketinden yapılan açıklamada oyuncunun hamilelik iddiası kesin bir dille yalanladı.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Engin Benli, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy gibi isimlerin paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazan dizisi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2016 yılında meslektaşı Ertan Saban ile nikah masasına oturan Ebru Özkan'ın başrolü olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son bölümündeki görüntüsü kafa karıştırdı. 44 yaşındaki oyuncunun belirginleşen karnı akıllara 2. kez hamilelik iddiasını getirince menajerlik şirketinden jet açıklama geldi.

HAMİLELİK İDDİASINI YALANLADILAR

Biricik adında 5 yaşında bir kızı olan Ebru Saban'ın ikinci kez anne olmaya hazırlandığı iddiasının ardından menajerlik şirketinden oyuncunun son dönemde biraz kilo aldığı belirtilerek "Ajansımızın tek hamile olan oyuncusu Funda Eryiğit" açıklaması yapıldı.