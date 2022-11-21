Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, boşandı mı?

Ebru Gündeş, Yaparım Bilirsin, Çingenem, Demir Attım Yalnızlığa, Fırtınalar gibi şarkılarıyla namını kuşaktan kuşağa taşıyan sanatçılardan. Ebru Gündeş; şarkıları, albümleri, oynadığı dizilerle olduğu kadar özel yaşamıyla da konuşuluyor. Peki, Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşındadır? Ebru Gündeş kaç kez evlendi? İşte ünlü Sanatçı Ebru Gündeş hakkında tüm merak edilenler...

O Ses Türkiye 12. sezonuyla dün akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. O Ses Türkiye'nin yeni sezon jüri koltuğunda Ebru Gündeş de oturuyor. Tüm izleyiciler Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşındadır? Ebru Gündeş aslen nereli, kaç kez evlendi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Ebru Gündeş, 1974 doğumludur. Sahneye ilk kez 1991 yılında Emel Sayın'ın vokalisti olarak çıkmıştır. Detaylar haberimizde...

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Ekim 1974 İstanbul doğumlu Ebru Gündeş 46 yaşındadır. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu yarıda bırakmak zorunda kalan Gündeş'in sesinin güzelliğini bir aile dostu keşfetti. Aile dostu, Gündeş'i bir müzik yapımcısına götürdü. Ebru Gündeş'in sesini beğenen Neşe Demirkat, onu ünlü prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay ile tanıştırdı. Gündeş, 1991'de Koral Sarıtaş'ın yönlendirmesiyle ilk sahne deneyimini Emel Sayın'a vokal olarak edindi.

Ebru Gündeş, 1993'de 'Tanrı Misafiri' isimli ilk albümünü piyasaya çıkaran. Gündeş söz konusu albüm ile milyonluk satış rakamlarına ulaştı. İlk albümünden sonra ertesi sene 'Tatlı Bela'yı yayınladı. 1999'da 'Dön Ne Olur' ismini taşıyan bu albümünün stüdyodaki tanıtımı esnasında, basın mensupları önünde beyin kanaması geçirdi. O sıralar henüz 25 yaşında olan Ebru Gündeş, uzun bir süre de dinlendi ve mesleki yaşamından uzak kaldı.

Gündeş, ayrılığın ardından ilk konserini 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Gündeş, konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği'ne bağışladı.

EBRU GÜNDEŞ KAÇ KEZ EVLENDİ?

Ebru Gündeş, 16 yaşında ilk kocası Hamdi Vardar ile evlendi. Çift daha sonra boşandı ve 2002'de avukat Ömer Durak ile evlendi. Üçüncü evliliğini 2010 yılında İranlı Azerbaycanlı işadamı Reza Zarrab ile yaptı. Çift 2021 yılında boşandı. Çiftin Alara isminde bir kız çocuğu bulunuyor.