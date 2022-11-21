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Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı

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Mayıs ayında aşk yaşamaya başlayan Ebru Gündeş ile Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw, yollarını ayırdı. İş insanının 1.8 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi ettiği Gündeş'in yoğun iş temposundan dolayı yollarını ayırdığı ileri sürüldü.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, mayıs ayında kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Gündeş, geçtiğimiz haftalarda 1.8 milyonluk TL değerindeki yüzükle evlilik teklifi aldı. Düğün haberi beklenen çiftten ayrılık haberi geldi.

YOĞUN İŞ TEMPOSUNDAN BUNALDI

Birlikte görüntü vermemeye özen gösteren ikili, 10 gün önce yollarını ayırdı. Iraklı iş insanının Ebru Gündeş'in yoğun iş temposundan bunaldığı ve ayrılık kararı aldı. Çiftin ayrılık kararı da yakın çevresi tarafından onaylandı. Dubai'deki lüks bir otelin kral dairesinde evlilik teklifi alan Ebru Gündeş'in 1.8 milyon TL'lik tektaş yüzüğünü Iraklı iş insanına iade edip etmediği ise merak konusu oldu.

Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERE GÖSTERE DANS ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda sahneye çıkan Ebru Gündeş, 1.8 milyon dolar yani 33 milyon TL değerindeki yüzüğü adeta göz almıştı. Sahnede dans eden Gündeş'in dans sırasında ellerini ön planda tutması "Yüzüğü göstere göstere dans etti" şeklinde yorumlanmıştı.

Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı

Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı

Ebru Gündeş, evlilik teklifi aldığı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ebru Gündeş Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Halil Kurdal:

Neticede Ebru Gündeş kafa koparan bir Para Avcısı değil mi adamın işleri kötüye gitmiştir mutlaka

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Ahmet Ispir:

bence ebru gündeş te psikolojik sorun var. kendisinden yaşça küçük ve zengin kişilerle ilişki yaşıyor. Zengin olmalarına şaşırmamak lazım ama sürekli kendisinden küçük sevgili tutmaları ve genelde hep yabancı olmaları psikolojik sorun bence.

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virtueslife:

Bu kadında bütün ortadoğulu asyalı iş adamlarıyla takıldı ha. Nerde zengin var onunla takılıyor sonrası hüsran öğrenenememiş hala iş insanlarının derdi başka diye :D yok ıraklı yok iranlı Türkiye de adam mı kalmadı.

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