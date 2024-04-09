Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'a tepki gösterdi

Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini öğrendi. Nebioğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Akpınar'a tepki gösterdi.

Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben zenginliği dağlarda özgür iradenle gezebilmeyi, bitkilerden, ağaçlardan faydalanmayı, güneşe ve aya yakın olmayı zenginlik olarak tanımlıyorum.

Bahçeme inip ektiğimiz ata sebzeleri, meyveleri sofraya koyabilmeyi ve yiyebilmeyi zenginlik olarak görüyorum. Köydeki hayatımı zenginlik olarak tanımlıyorum. Hayatım boyunca da köylerde yaşayabilirim.

'SİZ ÖNCE...'

Bazıları sahil lokantalarında 40 yaşında ayaklarından bağlı ıstakozu yiyebilmeyi zenginlik sanar. Gayrimenkullerini zenginlik sanar. Borsa oynamayı, Suadiye'ye bina yıkıp dikmeyi zenginlik sanar.

Etrafında yalakaların olmasını zenginlik sanarlar. Yatlarına gariban kızları almayı, hamile bırakmayı zenginlik sanarlar. Dağlarda yürümeyi, yaşamayı yardımcıları olmadan yaşayamazlar."

'SİZ ÖNCE ZENGİNLİĞİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENİN'

Nebioğlu, son paylaşımında ise "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" yazdı.