Düşük bel modasına uyan Julia Fox, kasıklarına kadar inen dekoltesiyle ağızları açık bıraktı
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Bir dönem Kanye West ile aşk yaşayan Julia Fox, cesur tarzıyla yine adından söz ettirdi. Düşük bel pantolon modasına yeni bir yorum getirdi. Fox, kasıklarına kadar açık olan pantolonuyla ağızları açık bıraktı.
Bir dönem dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile aşk yaşayan Julia Fox, farklı tarzıyla dikkat çekiyor.
Kanye West ile ilişkisi sırasında iddialı kıyafetlerle kameralar karşısına geçen Fox, magazin manşetlerini süsleyerek ünlendi.
Julia Fox, Selling Sunset yıldızı Christine Quinn ile birlikte New York sokaklarında boy gösterdi. Fox yine kıyafeti ile hayranlarını şok etti.
Aktris, bir çift uyumlu siyah bol deri pantolon ile küçük bir siyah bikini üstü giydi. Düşük bel tarzını bir üst çıtaya taşıyan Fox, cesur tercihinden dolayı eleştirilerin yanında övgü de aldı.