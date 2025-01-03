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Sema Aydemir'in düşmanıyla Survivor'da karşılaştığı o an!

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Survivor All Star kadrosuna yeni dahil olan bir isim hem adayı hem de sosyal medyayı karıştırdı. Sema Aydemir, düşmanı olan o ismi görünce neye uğradığını şaşırdı.

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekrana gelen Survivor All Star 2025 büyük bir heyecanla başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları oluşturulurken, kıyasıya mücadelenin ayak sesleri de geldi.

SEMA AYDEMİR HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Acun Ilıcalı yeni bölüm konseyinde kadroya yedek yarışmacılardan birinin dahil olduğunu açıkladı. O ismin konsey alanına giriş yapmasıyla ortalık karıştı. Sema Aydemir, geçen sezon fiziksel şiddete varan bir kavga ettiği Pınar Saka'yı görünce morali bozuldu.

Düşmanıyla Survivor'da karşılaşan Sema Aydemir'in hali sosyal medyayı salladı

Pınar Saka, yarışmaya gelir gelmez "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum" diye konuştu. Sema ise yanıt olarak "Ya sabır ya selamet" dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu görüntüler sonrası sosyal medyada yüzlerce yorum yaparak tepkilerini dile getirdi.

Sema Aydemir'in düşmanıyla Survivor'da karşılaştığı o an!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Kin , nefret , çıplaklık , haset , ne ararsan var yarışmada..

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Tiyatro devam ediyor hahahhaaha…Unutmamışmış , yarışmayı neden bekledin dışarıda halletseydin o zaman..

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

IZLEMIYORUZ ACUNUN KANALINI GÖRECEK GALATASARAYIN GÜCÜNÜ

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

kavga çekememezlik ne varsa bu yarışmada

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