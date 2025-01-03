Sema Aydemir'in düşmanıyla Survivor'da karşılaştığı o an!

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekrana gelen Survivor All Star 2025 büyük bir heyecanla başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları oluşturulurken, kıyasıya mücadelenin ayak sesleri de geldi.

SEMA AYDEMİR HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Acun Ilıcalı yeni bölüm konseyinde kadroya yedek yarışmacılardan birinin dahil olduğunu açıkladı. O ismin konsey alanına giriş yapmasıyla ortalık karıştı. Sema Aydemir, geçen sezon fiziksel şiddete varan bir kavga ettiği Pınar Saka'yı görünce morali bozuldu.

Pınar Saka, yarışmaya gelir gelmez "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum" diye konuştu. Sema ise yanıt olarak "Ya sabır ya selamet" dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu görüntüler sonrası sosyal medyada yüzlerce yorum yaparak tepkilerini dile getirdi.