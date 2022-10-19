Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan, iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Dünyayla Benim Aramda dizisinde kendi kendini tatmin ettiği sahneyle günlerce konuşulan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

Son Yaz dizisindeki performansıyla adını geniş bir kitleye duyuran Hafsanur Sancaktutan, Disney Plus'ta yayınlanan Buğra Gülsoy, Demet Özdemir ve Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle adından söz ettiriyor. Rolünün gerektirdiklerini yaptığını söyleyen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

DEKOLTELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dünyayla Benim Aramdaki dizisindeki kendi kendini tatmin etme sahnesi ve Buğra Gülsoy ile sevişme sahneleriyle gündem olan güzel oyuncu, 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından göğüs ve göbek dekolteli pozlarını paylaştı.