Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı
Hollywood'un sevilen yıldızı Tom Hanks, New York metrosunda sade haliyle yolculuk yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncunun kimse tarafından fark edilmeden toplu taşımaya binmesi, "gerçek bir halk adamı" yorumlarını beraberinde getirdi.

  • Tom Hanks New York metrosunda yolculuk yaparken görüntülendi.
  • Tom Hanks metroda bere, gözlük ve maske takarak seyahat etti.
  • Tom Hanks Jimmy Kimmel Live! programında New York metrosunun her gün 7 milyon insan taşıdığını söyledi.
  • Tom Hanks'in metroyla seyahat etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncusu Tom Hanks, bu hafta New York metrosunda sade haliyle yolculuk ederken görüntülendi. "Er Ryan'ı Kurtarmak" filmiyle tanınan 69 yaşındaki yıldızın, bere, gözlük ve maske takarak kalabalık arasında fark edilmeden seyahat ettiği belirtildi. New York Post'un haberine göre, vagondaki yolcular ünlü oyuncuyu tanımadı ya da tanısalar bile rahatsız etmedi.

"NEW YORK METROSU BİR MUCİZE"

Tom Hanks, kısa süre önce katıldığı Jimmy Kimmel Live! programında, New York metrosuna olan ilgisini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "New York metrosu bir mucize. Her gün 7 milyon insanı taşıyor," diyerek toplu taşımayı ne kadar sevdiğini dile getirmişti.

"GERÇEK BİR HALK ADAMI"

Tom Hanks'in yıllardır metroyla seyahat etmeyi sürdürmesi ve halktan biri gibi yaşamayı tercih etmesi, sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, "Tom Hanks yine mütevazılığını konuşturmuş", "Gerçek bir halk adamı", "Ünlü olup bu kadar sade yaşamak büyük şey" gibi yorumlar yaptı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Türkiye bir ünlü metro ya binse hayranları tarafından fotoğraf çekilmekten ünlüyü ineceği durakta bile indirmezler.

