Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti - Haberler

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Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti

Snob Magazin - Magazin
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Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, önceki gün akşam yemeği için Etiler dönerci Serkan'da görüntülendi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünü oyuncu Türk yemeklerine bayıldı. Ünlü oyuncu dönerin başına geçip müşterilere döner kesti.

1998 yapımı Fransız komedi filmi Taksi'nin başrol oyuncusu Samy Naceri, İstanbul'a geldi. Türk yemeklerinin tadını çıkaran ünlü oyuncu, kolları sıvayıp döner tezgahının başına geçti. Samy Naceri, eline döner bıçağını alarak dönerci Serkan Mutlu ile müşterilere döner kesti.

"DÖNERE BAYILDIM"

Usta oyuncu çıkışta gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmayı hazırlanan Naceri, "Türk yemekleri çok güzel özellikle İskender ve dönere bayıldım. Türk insanları çok mütevazı burada bir projemiz var ama daha start vermedik" dedikten sonra gazetecilerin "Burada Taxi filmi çeker misiniz?" sorusuna pek sıcak bakmayan usta oyuncu, "İstanbul sokakları kötü burada böyle bir şey düşünmüyorum buraya bile zor geldik" diye konuştu.

Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti

5 BİN DOLAR DEĞERİNDE YÜZÜK HEDİYE EDİLDİ

Samy Naceri, son olarak mücevher ustası yakın arkadaşı Yenal Çizmeci' den 5 bin dolar değerinde bir yüzük hediye aldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti

Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti

Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti

Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti

Snob Magazin / Magazin

Serkan Mutlu, Samy Naceri, Türk, Magazin, Haberler

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