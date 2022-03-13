Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti

1998 yapımı Fransız komedi filmi Taksi'nin başrol oyuncusu Samy Naceri, İstanbul'a geldi. Türk yemeklerinin tadını çıkaran ünlü oyuncu, kolları sıvayıp döner tezgahının başına geçti. Samy Naceri, eline döner bıçağını alarak dönerci Serkan Mutlu ile müşterilere döner kesti.

"DÖNERE BAYILDIM"

Usta oyuncu çıkışta gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmayı hazırlanan Naceri, "Türk yemekleri çok güzel özellikle İskender ve dönere bayıldım. Türk insanları çok mütevazı burada bir projemiz var ama daha start vermedik" dedikten sonra gazetecilerin "Burada Taxi filmi çeker misiniz?" sorusuna pek sıcak bakmayan usta oyuncu, "İstanbul sokakları kötü burada böyle bir şey düşünmüyorum buraya bile zor geldik" diye konuştu.

5 BİN DOLAR DEĞERİNDE YÜZÜK HEDİYE EDİLDİ

Samy Naceri, son olarak mücevher ustası yakın arkadaşı Yenal Çizmeci' den 5 bin dolar değerinde bir yüzük hediye aldı.

Snob Magazin / Magazin