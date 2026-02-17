Duman'ın solisti Kaan Tangöze şafak operasyonuyla gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

KAAN TANGÖZE DE GÖZALTINDA

Operasyonda Duman grubunun solisti Rıza Kaan Tangöze gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sırrı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu da bulunuyor.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1.Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan işletmecisi)

2.Sırrı Murat Dalkılıç (Şarkıcı)

3.Rıza Kaan Tangöze (Duman Grubu Solisti)

4.Murat Cevahiroğlu

5.Barış Talay

6.Hakan Kakız

7.Kemal Doğulu

8.Murat Öztürk (Bonivex isimli işletme sahibi)

9.Murathan Kurt (Züber isimli firma ortağı)

10.Nailcan Kurt (Züber isimli firma ortağı)

11.Alihan Taşkın

12.Tolga Sezgin

13.Ramazan Bayar

14.Aygün Aydın

15.Buse Görkem Narcı

16.İsmail Hacıoğlu

17.Furkan KOÇAN

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)'si, bugün saat:02.00'da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

52,46 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram "marihuana" maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir"

KAAN TANGÖZE KİMDİR?

Rıza Kaan Tangöze, (d. 5 Eylül 1973, İstanbul), Türk müzisyen, alternatif rock müziği yapan Duman grubunun solisti ve gitaristi.

EĞİTİMİ

Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümünü bitirmiştir. ABD'de Seattle Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

MÜZİK KARİYERİ

Liseden sonra, Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan grubu kurdu ve iki yıl kadar faaliyet gösterdi. ABD'de eğitimini sürdürürken Yakup Trana ile beraber müzik çalışmalarına da devam etti. Seattle'da yazdığı 'LaLaLa' isimli bir parçası ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı. 1999 yılında, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas'la Duman'ı kurdu. Ocak 2006'da, Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, Karanlıkta ve Tam Olsun adlı iki parçanın yer aldığı Karanlıkta isimli bir solo çalışma yaptı. Yeşim Salkım'ın Beyhude isimli parçasında vokal yaptı. Vokalistliğini yaptığı Duman grubunun şimdiye kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si vardır.

ÖZEL HAYATI

20 Ekim 2002 tarihinde Türkiye güzeli sevgilisi Ahu Paşakay evinde intihar etmiştir.

24 Mart 2010 tarihinde 5 senedir birlikte olduğu manken Seçkin Piriler ile evlenmiştir. Kaan Tangöze'nin evlendiği eşi Seçkin Piriler'den Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştur. 11 Mart 2016 tarihinde Seçkin Piriler'le anlaşmalı olarak boşanmıştır.

25 Kasım 2018 tarihinde Kıvılcım Ural ile evlenmiştir.