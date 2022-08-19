Düğünde şarkı söyleyen Solmaz, abartılı dekoltesiyle gelinin bile önüne geçti

Evleneceksen Gel yarışmasıyla ünlenen ve daha sonra aldığı kilolarla gündeme gelen Solmaz Çiros, şu anda şarkıcılık yapıyor. Solmaz'ın son gittiği düğünde giydiği elbise ise olay oldu. Fenomen ismin kıyafetiyle ilgili "Gelinin bile önüne geçmişsin" yorumları yapıldı.

Türkiye'de bir dönem en çok izlenen programlar arasında yer alan evlilik programlarından birinde ünlenen ve daha sonra ise özel yaşamıyla gündeme gelen Solmaz Çiros, uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu. Şimdilerde şarkıcılık yapan ünlü isim son olarak gittiği bir düğünde tercih ettiği kıyafet nedeniyle gündeme geldi.

HER SIRT HEM DE GÖĞÜS DEKOLTESİ

Hem sırt hem de göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros düğünde gelinin bile önüne geçti. Dansları ve hareketleriyle dikkat çeken gelin adayı Solmaz'a "Gelinden rol çalmışsın" yorumları yapıldı.

İşte Solmaz Çiros'un kıyafeti:











