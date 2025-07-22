Dudak uçuklatan talep sonu oldu! Burak Özçivit Kuruluş Osman'a veda etti

Dudak uçuklatan talep sonu oldu! Burak Özçivit Kuruluş Osman'a veda etti
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2019'dan bu yana "Kuruluş Osman" dizisinde başrolü üstlenen Burak Özçivit'in, yeni sezon öncesi projeye veda ettiği öğrenildi. Bölüm başı 4 milyon TL talebi yapım şirketi tarafından geri çevrilen oyuncunun, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve resmi sosyal medya hesabını takipten çıkması dikkat çekti. Maddi anlaşmazlık sonrası yaşanan bu ayrılık, 6 sezonluk serüvenin sonunu getirdi.

2019 yılından bu yana ekranlara gelen ve tarihi anlatımıyla büyük ilgi gören "Kuruluş Osman" dizisinde önemli bir değişim yaşanıyor. Dizinin ilk bölümünden bu yana Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in projeye veda ettiği öğrenildi. Oyuncunun yapım şirketiyle yaşadığı son görüşmelerde bölüm başına 4 milyon TL'lik ücret talebi masaya yatırıldı, ancak bu rakam karşılık bulmadı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Yeni sezon öncesi yaşanan gelişmeler, sosyal medyadaki takip listelerine de yansıdı. Özçivit'in, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve "Kuruluş Osman" dizisinin resmi hesabını takipten çıkması, kulislerde "ayrılık sinyali" olarak yorumlandı. Bu hamle, seyirciler arasında "Osman Bey diziden ayrıldı mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

ÜCRET KRİZİ VE AYRILIK KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burak Özçivit'in sunduğu bölüm başı ücret teklifi, Bozdağ Film cephesinde kabul görmedi. Taraflar arasında yaşanan bu maddi anlaşmazlık, uzun soluklu iş birliğini sonlandırdı. Böylece 6 sezondur izleyicinin Osman Bey olarak benimsediği Özçivit, 7. sezon öncesi projeden ayrıldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarızırzop:

ertuğruldan sonra hiç izlemedim gerekte yoktu

Yorum Beğen248
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

Ben baştan beri hiç izlememişim. Hayatım hep televizyonsuz ve internetsiz ve parasız geçdi.

yanıt26
yanıt4
Haber YorumlarıPole star:

Bölüm başı 4 milyon ayda 16 milyon vergiden sonra 10 milyon bile kalsa..... Ulan TÜSİAD başkanı bile bu paranın onda birini ancak kazanıyor. Pardon siz ne üretiyordunuz???

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Ben söyliyim gaz veriyor gaz alıyor malum seçmen kitlesineeee haliyle üstü kapalı diyor sayemizde kazanıyorsunuz bizede koklatın

yanıt16
yanıt8
Haber YorumlarıHikmet Tan :

Zaten hiç de yakışmadı o karekter o güzellim tarihi karaktere hep bir kibirli konuşmaları gırtlak dan sesler falan

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıFatih :

ula burak. al 2m otur aşşşa. zaten kimse izlemiyor.

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBeymen:

çokta önemliydi sanki

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme4
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