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Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden ilk kare geldi

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Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir, dün Dubai'de nikah masasına oturdu. Gündeş evden mini beyaz bir gelinlik ile davul zurna eşliğinde çıkarken çiftten gelinlik ve damatlıkla ilk poz geldi.

Güçlü sesi ve tarzıyla her daim adından söz ettiren Ebru Gündeş, bir süredir kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşıyor. İlişkisini basından uzak yaşamayı tercih eden Gündeş, dün sevgilisiyle Dubai'de nikah masasına oturdu. Gündeş nikah sonrası Instagram hesabından paylaşım yaparak mutluluğunu ilan etti.

Nikah öncesi beyaz kısa bir elbise tercih eden Ebru Gündeş, evden Murat Özdemir'in elini tutarak davul zurna eşliğinde çıktı. Nikaha konvoyla giden Gündeş, bir ara üstü açık araçta yerinden kalkarak dans etmeyi de ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı nikahta işleme detaylı vücuduna oturan bir gelinlik tercih ederken Murat Özdemir de siyah ve beyaz renklerden oluşan damatlık tercih etti. Nikah sonrası gelinlik ve damatlıkla verdikleri bir pozu yayınlayan Ebru Gündeş "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden ilk kare geldi

Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden ilk kare geldi

Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çiftinden ilk kare geldi

Haberler.com Haber Merkezi / Betül Cirit - Magazin

Ebru Gündeş Ünlüler Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Ocean Express cargo Ltd:

EBRU İLE EVLENENLER YA HAPSE GİRİYOR YA İFLAS EDİYOR YADA TÜM VARLIKLARI YOK OLUYOR...:)

30
0
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Babacan yalçın:

Bu kadın tam profesyonel giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir. İbaresinin çok güzel uyguluyor.

4
0
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