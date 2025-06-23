Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu
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Ünlü şarkıcı Dua Lipa, Wembley Stadyumu'nda iki büyük konser vererek hayallerini gerçekleştirdi. Konserlerin ardından, 29 yaşındaki şarkıcı bu başarıyı nişanlısı Callum Turner ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlenerek kutladı. Partide Dua Lipa, vücudunu tamamen gösteren cesur ve transparan bir elbise giydi. Wembley'deki konserde Dua Lipa, 70 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Dua Lipa, hafta sonu Wembley Stadyumu'nda iki büyük konser vererek hayallerini gerçekleştirdi. Konserlerin ardından, 29 yaşındaki ünlü şarkıcı bu başarıyı nişanlısı Callum Turner ve arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlenerek kutladı.

Partide Dua Lipa, vücudunu tamamen gösteren cesur ve transparan bir elbise giydi. Kıyafeti, iç çamaşırlarını da açıkça sergiliyordu. Nişanlısı Callum Turner (35), dans ederken Dua'nın kalçasını tuttuğu anlarla dikkat çekti.

Dua, Instagram'dan parti fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımında, "Nasıl oldu bilmiyorum ama dans etmeye devam ettim… Adrenalin gerçekten harika bir şey" yazdı. Ünlü isimler Charli XCX, Lily Allen ve Amelia Dimoldenberg de partide Dua'ya eşlik etti.

Wembley'deki konserde Dua Lipa, 70 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sürprizi ise Charli XCX oldu. Dua, sahnede "Bu şarkıya bir arkadaşımı davet etmek istiyorum. O gerçek bir asi! Karşınızda Charli XCX!" diyerek sahneye çağırdı.

İkili birlikte 360 adlı şarkıyı seslendirdi ve seyirciler büyük coşku yaşadı.

Konser boyunca Dua Lipa, parıltılı ve iddialı sahne kostümleriyle göz kamaştırdı. Taşlarla süslenmiş tek parça elbisesini file çoraplarla tamamladı. Ardından beyaz dantelli bir tulum giydi. Sonrasında ise mavi, tamamen transparan bir elbise tercih etti. Bu elbiseyi iç çamaşırları, çoraplar ve topuklu ayakkabılarla tamamladı.

One Kiss, Levitating, Training Season ve Maria gibi hit şarkılarını seslendirerek sahnede adeta şov yaptı.

İlk konserinde sahneye çıktığı anda duygulanan Dua Lipa, gözyaşlarına hâkim olamadı. Hayranlarına, verdikleri destek için teşekkür etti.

Konserin ilerleyen dakikalarında, 90'lı yılların efsane ismi Jamiroquai'nin solisti Jay Kay sahneye sürpriz olarak çıktı. Dua, "Bu kişi, müziğe ilk başladığımda bana ilham veren biriydi" diyerek Jay Kay'i tanıttı.

Konserin sonunda These Walls şarkısını seslendirdikten sonra, kariyerinin dönüm noktası olan parçaya geçti:

"Biraz başa dönmek istiyorum. Bu şarkı hayatımı değiştirdi. Beni müzik dünyasına sokan ve her şeyi başlatan şarkı bu. Bu hava için en uygun şarkı da yine bu: Hotter Than Hell."

Sonlara doğru, Be The One ve New Rules gibi çıkış yaptığı parçaları da söyleyerek geceyi tamamladı.

Dua Lipa, başlangıçta 20 Haziran 2025 Cuma günü Wembley'de sadece bir konser planlamıştı. Ancak biletler çok kısa sürede tükenince, hayranları için ertesi gün ikinci bir konser daha verdi.

Bir kaynağın The Sun'a verdiği bilgiye göre:

"Wembley'de sahne almak Dua için bir hayaldi. İki gece üst üste biletlerin tükenmesi inanılmaz bir başarı. Henüz zirveye ulaşmadı ama daha yapacağı çok şey var. Sadece üç albümle stadyum doldurmak, müziğinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor."

Dua Lipa, bu ay Vogue dergisine verdiği röportajda stadyum konserleri hakkında şöyle konuştu:

"Bu, benim için dev bir hayaldi. Gerçekleşiyor olması hâlâ inanılmaz. Stadyumlar biraz korkutucu ama çok heyecanlı. Sahneye çıkmadan önce insanların çığlıklarını duyabiliyorum, o an kalbim deli gibi atmaya başlıyor. İçimden, 'Vay canına, bunu gerçekten yapıyoruz!' diyorum. Ve sonra hazır oluyorum."

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi damga vurdu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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