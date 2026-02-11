Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Dua Lipa ve nişanlısı Callum Turner, Paris'te bir restoranda görüntülendi. Çift, paparazzilerden fotoğraf çekmemelerini rica etti, ancak fotoğrafçılar çekime devam edince ortam kısa sürede gerildi. Lipa'nın mekândan çıkışı sırasında art arda patlayan flaşlar dikkat çekerken, ünlü şarkıcının yüzünü kameralardan korumaya çalıştığı görüldü.

Gözle görülür şekilde rahatsız olduğu belirtilen Lipa'nın kalabalığa "Bunu yapmayı bırakın" ve "Lütfen gidin" diyerek tepki gösterdiği duyuldu. Çiftin yaşadığı bu gergin anlar, Paris gecesine damga vurdu.

MAKYAJSIZ HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

Son dönemde Dua Lipa'nın makyajsız halleri basına yansımış ve sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Bu gelişmelerin ardından sanatçının paparazzilerden görüntülenmemeye çalışması dikkat çekti.

Dua Lipa, müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor ve dördüncü stüdyo albümünü (DL4) üzerinde çalıştığını açıkladı. Rolling Stone'a verdiği bir röportajda bu projenin şekillenmekte olduğunu, müziğin ilham kaynağının "aşk" olduğunu ve yaratım sürecinde olduğunu belirtti. Bu yeni albümün üzerinde çalışırken her gün yeni şeyler denediğini ifade etti.