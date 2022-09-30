Dr. Death dizisinden teklif alan Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma'dan ayrılacağı iddiasını yalanladı

Dünyaca ünlü Dr. Death dizisinden teklif geldiği için başrolünü oynadığı Yasak Elma'dan ayrılacağı konuşulan Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiayı yalanladı. Teklif geldiğini ancak kabul etmediğini söyleyen Yılmaz, "Yasak Elma'da olmaktan çok mutluyum, bırakmaya niyetim yok" dedi.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz'a kadrosunda Alec Baldwin, Jamie Dornan, Christian Slater gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Amerikan suç draması Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer alması için teklif geldi. Teklifi kabul ederek başrol oynadığı Yasak Elma'dan ayrılacağı söylenen oyuncu, sessizliğini bozdu.

"TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİK"

Aralık'ta başlayacak çekimler için Amerika'ya davet edilen oyuncu, dizi ve film çekimleri nedeniyle teklifi kabul etmediğini söyledi. Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan güzel oyuncu, "Amerikan suç draması Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Yasak Elma'da olmaktan çok mutluyum, bırakmaya da niyetim yok. Programlar çakıştığından dolayı kabul etmedik" ifadelerini kullandı.