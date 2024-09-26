Bahar Candan tahliye olur olmaz tatile koştu

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Bahar Candan'ın dahil olduğu 6 sanık geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Tahliyesinin ardından açıklamaya yapan Bahar Candan cezaevinde geçirdiği süre boyunca ders çalıştığını söyledi.

"YAZ MEYVESİ TADINDA DONDURMA GİBİSİN" DİYECEĞİM

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan'dan kısa süre önce tahliye edilen abla Nihal Candan kardeşi Bahar Candan'ın tahliyesi sonrası gazetecilere verdiği demeçte, Bahar'a olan destek ve sevgisini dile getirdi. Bahar'a ne söyleyeceği sorulduğunda, "Bahar'a 'Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin' diyeceğim. Kardeşimle tekrar bir arada olmayı ve ona sarılmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDEN ÇIKAR ÇIKMAZ TATİL POZU VERDİ

Candan, tatil için soluğu deniz kenarında aldı ve bu süreçte Instagram hesabında bikinili bir pozunu paylaştı. Ancak bu paylaşım, sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu ve kısa süre içinde kaldırıldı. Bahar Candan'ın bikinili fotoğrafını paylaşan ablası Nihal Candan, eleştirilerin odağı haline geldi. Kullanıcılar, "Hiç ders almamışlar", "Gündem yaratma peşindeler" ve "Utanmanız yok" gibi yorumlarla iki kardeşi eleştirdi.

BAHAR CANDAN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Bahar Candan ise sosyal medya eleştirilerine yanıt vererek, "Sosyal medyada yaptığım paylaşımlar bazen absürt olabilir, ama ne kadar dejenere olmuş olabilirim ki?" diyerek kendini savundu. Bu gelişmeler, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.