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Dokunulmazlık Oyunu

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Haftanın son Dokunulmazlık oyununda Mavi Takım, Kırmızı takıma karşı 12-7 galip geldi. Takım ödül olarak pizza yedi. Acun Ilıcalı, konseyde Nagihan Karadere'nin düelloda yarışamayacağı için veda edeceğini açıkladı. Nagihan itiraz etti, ortalık bir anda gerildi. Nagihan'ın ısrarla yarışma istedi, Ilıcalı razı geldi. Nagihan haftanın en kötü performansı olarak 3.eleme adayı oldu. Konseyde Hilmi Cem ve Nefise 3 oy aldı. Takım kaptanı olan Nefise de, doğal olarak Hilmi Cem'in potaya soktu. Son eleme adayı Hilmi Cem oldu. Düellonun ilk turunda Nagihan ile Hilmi Cem, Özgür ile Merve eşleşti.

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Haftanın son Dokunulmazlık oyununda Mavi Takım, Kırmızı takıma karşı 12-7 galip geldi. Takım ödül olarak pizza yedi.

Survivor All Starda <a class='keyword' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı Haberleri, Acun Ilıcalı Haberi, Acun Ilıcalı Haber'><strong>Acun Ilıcalı</strong></a>, Nagihanı diskalifiye etmek istedi Ortalık karıştı

ORTALIK KARIŞTI

Acun Ilıcalı, konseyde Nagihan Karadere'nin düelloda yarışamayacağı için veda edeceğini açıkladı. Nagihan itiraz etti, ortalık bir anda gerildi.

Düeollosunun ertelenmesini isteyen Nagihan ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan restleşmeden sonra;

Nagihan'ın ısrarla yarışma istedi, Ilıcalı razı geldi. Nagihan haftanın en kötü performansı olarak 3.eleme adayı oldu.

SON ELEME ADAYI

Konseyde Hilmi Cem ve Nefise 3 oy aldı. Takım kaptanı olan Nefise de, doğal olarak Hilmi Cem'in potaya soktu. Son eleme adayı Hilmi Cem oldu.

Survivor All Starda Acun Ilıcalı, Nagihanı diskalifiye etmek istedi Ortalık karıştı

Düellonun ilk turunda Nagihan ile Hilmi Cem, Özgür ile Merve eşleşti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Nagihan Karadere Acun Ilıcalı Hilmi Cem Magazin Güncel Haberler

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