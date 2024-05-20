Dokunulmazlık Oyunu

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Haftanın son Dokunulmazlık oyununda Mavi Takım, Kırmızı takıma karşı 12-7 galip geldi. Takım ödül olarak pizza yedi.

ORTALIK KARIŞTI

Acun Ilıcalı, konseyde Nagihan Karadere'nin düelloda yarışamayacağı için veda edeceğini açıkladı. Nagihan itiraz etti, ortalık bir anda gerildi.

Düeollosunun ertelenmesini isteyen Nagihan ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan restleşmeden sonra;

Nagihan'ın ısrarla yarışma istedi, Ilıcalı razı geldi. Nagihan haftanın en kötü performansı olarak 3.eleme adayı oldu.

SON ELEME ADAYI

Konseyde Hilmi Cem ve Nefise 3 oy aldı. Takım kaptanı olan Nefise de, doğal olarak Hilmi Cem'in potaya soktu. Son eleme adayı Hilmi Cem oldu.

Düellonun ilk turunda Nagihan ile Hilmi Cem, Özgür ile Merve eşleşti.